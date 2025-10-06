Премьер-министр Грузии обвиняет оппозицию в попытке переворота и обещает дальнейшие репрессии. Но при этом говорит, что готов к диалогу и налаживанию отношений со всеми, включая ЕС.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию в попытке свергнуть его правительство путём госпереворота и пообещал продолжить подавление инакомыслия в воскресенье, всего через несколько часов после того, как правящая партия одержала победу на местных выборах в субботу.

Явка была низкой - значительная часть оппозиции бойкотировала голосование и организовала в день голосования массовый митинг против репрессивной политики правительства и того, что, по их мнению, является неуклонным дрейфом Грузии в орбиту России.

В акции приняли участие десятки тысяч людей. Некоторые из них попыталась штурмовать президентский дворец Орбелиани. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили не поддержала эти действия, заявив, что пародию на захват дворца мог устроить только режим, чтобы дискредитировать более чем 300-дневный протест грузинского народа. Она призвала пртодолжать акции мирно.

Протестующие требовали отставки Кобахидзе, поворота в сторону Европы и политического отсоединения от России. Они встретили ожесточенное сопротивление: полиция развернула подразделения ОМОНа, применив водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, пытавшуюся прорваться к президентскому дворцу. Пятеро самых активных оппозиционных политиков задержаны. Им грозит до 9 лет лишения свободы.

В субботу партия Кобахидзе "Грузинская мечта" одержала победу во всех муниципалитетах южнокавказской страны на местных выборах. Их бойкотировали два основных оппозиционных блока, которые отказались участвовать в голосовании, считая действующее правительство "нелегитимным".