В Албании подсудимый во время суда застрелили судью

В мире
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Албании подсудимый во время суда застрелили судью
ФОТО: president.lv

В здании апелляционного суда Тираны во время слушания в понедельник застрелили судью Астрита Каладжу, сообщает АР.

По данным албанской полиции, Каладжу застрелил в зале суда 30-летний подозреваемый с инициалами Э. Ш. Судья скончался во время транспортировки в больницу.

Злоумышленник также ранил двух других человек, которые были в зале суда, но их ранения не угрожают жизни.

После стрельбы Э. Ш. скрылся с места происшествия, но впоследствии был задержан. Полиция арестовала мужчину и изъяла револьвер, который он, вероятно, использовал. Мотив преступления пока неясен, и полиция о нем не сообщала.

Как сообщал bb.lv, три дня назад президент Латвии Эдгар Ринкевич посетил с визитом Албанию, где заявил, что «Латвия и Албания с ответственностью вносят вклад в безопасность НАТО”.

#убийство #албания
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    6-го октября

    Ну и друзья у Ринкевича:то радикалы Израиля,убившие 60 тыс.мирного населения то откровенные албанские бандиты,пристрелившие судью и ранившие ещё людей... Господи,спаси Латвию от таких друзей и их друзей

    9
    5

