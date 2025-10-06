В здании апелляционного суда Тираны во время слушания в понедельник застрелили судью Астрита Каладжу, сообщает АР.

По данным албанской полиции, Каладжу застрелил в зале суда 30-летний подозреваемый с инициалами Э. Ш. Судья скончался во время транспортировки в больницу.

Злоумышленник также ранил двух других человек, которые были в зале суда, но их ранения не угрожают жизни.

После стрельбы Э. Ш. скрылся с места происшествия, но впоследствии был задержан. Полиция арестовала мужчину и изъяла револьвер, который он, вероятно, использовал. Мотив преступления пока неясен, и полиция о нем не сообщала.

Как сообщал bb.lv, три дня назад президент Латвии Эдгар Ринкевич посетил с визитом Албанию, где заявил, что «Латвия и Албания с ответственностью вносят вклад в безопасность НАТО”.