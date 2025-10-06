Михкельсон: заявления Меркель о вине стран Балтии бросают на нее тень.

Заявления экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о вине стран Балтии в начале Россией войны в Украине бросают на нее тень. Об этом пишет председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон на своей странице в соцсети X.

«К сожалению, это бросает тень на весь период ее пребывания на посту канцлера Германии», — рассказывает эстонский чиновник.

Михкельсон добавил, что это заявление Меркель является крайне неприятным, упомянув также историю с подрывом «Северных потоков».

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Польшу и страны Балтии в начале специальной военной операции на Украине. Об этом она заявила в интервью венгерскому изданию Partizán.

По ее словам, Польша, Латвия, Литва и Эстония в 2021 году саботировали попытку урегулирования украинского кризиса, выступив против ее предложения о новом формате диалога между Евросоюзом (ЕС) и Россией, тем самым косвенно спровоцировав начало вооруженного конфликта.

«В любом случае, это не осуществилось. Потом я покинула свой пост, а затем началась война», — сказала она.