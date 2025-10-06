Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Эстонии отреагировали на слова Меркель о вине стран Балтии в начале войны в Украине 1 1173

В мире
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Эстонии отреагировали на слова Меркель о вине стран Балтии в начале войны в Украине
ФОТО: Global Look Press

Михкельсон: заявления Меркель о вине стран Балтии бросают на нее тень.

Заявления экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о вине стран Балтии в начале Россией войны в Украине бросают на нее тень. Об этом пишет председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон на своей странице в соцсети X.

«К сожалению, это бросает тень на весь период ее пребывания на посту канцлера Германии», — рассказывает эстонский чиновник.

Михкельсон добавил, что это заявление Меркель является крайне неприятным, упомянув также историю с подрывом «Северных потоков».

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Польшу и страны Балтии в начале специальной военной операции на Украине. Об этом она заявила в интервью венгерскому изданию Partizán.

По ее словам, Польша, Латвия, Литва и Эстония в 2021 году саботировали попытку урегулирования украинского кризиса, выступив против ее предложения о новом формате диалога между Евросоюзом (ЕС) и Россией, тем самым косвенно спровоцировав начало вооруженного конфликта.

«В любом случае, это не осуществилось. Потом я покинула свой пост, а затем началась война», — сказала она.

Читайте нас также:
#германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
34
3
0
0
3
0

Оставить комментарий

(1)
  • 6-го октября

    а разве не так было?

    47
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
Изображение к статье: Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
Глава дипломатии Турции о переговорах Москвы и Киева: «Ещё несколько месяцев»
Изображение к статье: Стамбул уже неоднократно становился площадкой миротворчества. Иконка видео
Израиль поместили между молотом и наковальней
Изображение к статье: Израиль поместили между молотом и наковальней
Изображение к статье: Внезапно: Литва решила снизить уровень охраны Тихановской
Внезапно: Литва решила снизить уровень охраны Тихановской 2 76
Изображение к статье: Российским дипломатам в Европе «урежут свободу»
Российским дипломатам в Европе «урежут свободу» 50
Изображение к статье: Беспилотники впервые атаковали Тюменскую область РФ
Беспилотники впервые атаковали Тюменскую область РФ 86
Изображение к статье: Высказывания Меркель вызвали резкую критику со стороны Польши и стран Балтии
Высказывания Меркель вызвали резкую критику со стороны Польши и стран Балтии 1 177

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 7
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 11
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 11
Изображение к статье: Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
В мире
Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять 91
Изображение к статье: Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Люблю!
Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму 16
Изображение к статье: Стамбул уже неоднократно становился площадкой миротворчества. Иконка видео
В мире
Глава дипломатии Турции о переговорах Москвы и Киева: «Ещё несколько месяцев» 18
Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 7
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 11
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 11

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео