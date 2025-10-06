В Сирии провели первые парламентские выборы после свержения Асада. Они были не прямыми - голосовали члены избирательной коллегии. Кроме того, "из соображений безопасности" выборы не провели в 3 из 14 провинций страны.

В Сирии впервые после свержения президента Башара Асада прошли парламентские выборы. Голосование состоялось в воскресенье, 5 октября, их итоги станут доступны только через один-два дня.

Всего в однопалатный Народный совет Сирии войдут 210 депутатов, избираемых на 30 месяцев с возможностью продления. Треть из них назначит президент Ахмед Аш-Шараа, вступивший в должность в январе 2025-го на срок действия переходного правительства страны. Остальных депутатов определят региональные комитеты, которые были составлены назначенной Аш-Шараа избирательной коллегией.

При этом пустыми останутся 32 депутатских места, которые предназначены для представителей южной провинции Эс-Сувайда, где в июле прошли столкновения между друзами и бедуинами, а также северо-восточной провинции Эль-Хасака и северной Эр-Ракка, которые частично контролируются курдскими "Сирийскими демократическими силами" (SDF). По заявлениям переходного правительства, выборы в трех из 14 провинций страны перенесли из соображений безопасности.

Депутатов в Сирии избирают не на прямых выборах

Всего на участие в выборах зарегистрировались 1578 человек, причем только 14 процентов кандидатов - женщины. Среди требований к ним - не быть "сторонниками предыдущего режима" Асада, а также не поддерживать какие-либо сепаратистские идеи.

В сентябре Аш-Шараа заявил, что на данный момент проведение прямых выборов невозможно. Среди причин - высокое число внутренних переселенцев и проживающих за границей сирийцев, у которых нет действующих документов. Так что голосовали комитеты и избирательные коллегии, поэтому первые выборы в Сирии после свержения режима Асада называют "косвенными".

Такой формат выборов вызвал резкую критику части сирийцев, которые считают, что избирательный процесс тщательно контролируется и представляет собой поверхностный фарс. Вместе с тем, недавний опрос, проведенный расположенным в Катаре Арабским центром политических исследований в период с середины июля по середину августа, показал, что 57 процентов из почти 4000 опрошенных сирийцев считают текущую политическую ситуацию положительной.