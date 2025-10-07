Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что готов судить Зеленского за «военные преступления» и отдать России те территории, которые указаны в её конституции, если сам станет президентом, пишет tv3.lv.

Бывший советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью Ксении Собчак 6 октября на её YouTube‑канале сделал громкие заявления, пообещав при власти привлечь Зеленского к ответственности как «военного преступника» и передать России «четыре области и Крым», выведя оттуда украинские войска. По его словам, это была бы не юридическая «мирная договорённость», а «соглашение о мире», по примеру Корейского полуострова, которое установило бы линию соприкосновения между сторонами.

"Подписываем соглашение о мире и перестраиваем систему отношений, если Россия проявит добрую волю, чтобы по этой линии война никогда не возобновилась", — сказал он.

Арестович добавил, что немедленно поехал бы на переговоры в Москву: "Я сразу поехал бы в Москву", — сказал он, подчеркнув, что это не будет унизительно, а "как Саша Белый [из популярного российского сериала 'Бригада'] на встречу". Он также заявил о намерении изменить политический курс Украины так, чтобы, по его словам, "Россия чувствовала себя в безопасности". "Украина со своей территории больше никогда не будет создавать угрозы для Российской Федерации. По крайней мере я собираюсь обеспечить такие условия в период своей президентской каденции и ввести преемственность политики", — заявил он.

В разговоре Арестович также не сдерживался в похвалах в адрес Владимира Путина, называя его "квалифицированным игроком" и отмечая, что сам при руководстве страной "во внешней политике был бы ещё острее, чем Путин".

"Я ведь не говорю, что он — пример для подражания или очень этичный человек, которого надо канонизировать. Я говорю: это игрок, который делает ходы. Я всегда говорю: сделайте такие же ходы — и я тоже похвалю вас", — добавил он.

Парадоксально, но в начале полномасштабного вторжения Арестович был одной из наиболее заметных украинских фигур, регулярно информировавших общественность о ходе войны; его спокойный тон и убедительная риторика принесли ему прозвище "главный психотерапевт Украины". Однако в январе 2023 года он ушёл с должности после спорных высказываний о ракетном ударе по Днепру, в результате которого погибли 46 человек. Его комментарии о том, что здание могло быть повреждено украинской ПВО, вызвали широкое осуждение и использовались в российской пропаганде. После этого он извинился, но вскоре покинул Украину и стал жёстким критиком Зеленского, часто распространяющим кремлёвские нарративы.

Интервью проводила Ксения Собчак, дочь бывшего мэра Санкт‑Петербурга Анатолия Собчака, который когда‑то был начальником Владимира Путина; сама Собчак в 2018 году после консультаций с Кремлём выдвигалась в президенты России. Её муж, режиссёр Константин Богомолов, публично поддерживает российское вторжение в Украину.

tv3.lv