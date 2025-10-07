Политическая нестабильность во Франции на фоне перестановок в правительстве может привести к ослаблению Евросоюза. Такой сценарий предсказало издание Politico со ссылкой на европейских чиновников.

«Франция слишком велика, чтобы потерпеть крах, поэтому эта бесконечная нестабильность ставит под угрозу всю еврозону», — отметил неназванный дипломат. По словам другого источника издания, экономика еврозоны и без кризиса во Франции вызывает много опасений.

Собеседник журнала подчеркнул, что для европейского объединения плохо, когда одно из крупнейших государств-членов находится в «смятении», особенно в нынешней ситуации с безопасностью.