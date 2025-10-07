Baltijas balss logotype
Глава дипломатии Турции о переговорах Москвы и Киева: «Ещё несколько месяцев»

В мире
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Стамбул уже неоднократно становился площадкой миротворчества.

Стамбул уже неоднократно становился площадкой миротворчества.

Заявление официальной Анкары прозвучало обнадеживающим сигналом в разгар эскалации.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что некий прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта может быть достигнут в скором времени. Его слова передает телеканал TRT Haber.

Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели встречу на Аляске. В ходе нее были подняты чрезвычайно важные вопросы. Российская сторона ясно изложила Трампу условия прекращения огня, после чего президент США обсудил это с украинским и европейскими лидерами, напомнил Фидан.

Министр отметил, что в данный момент сложилась такая ситуация, что если одна из сторон пойдет на уступки, другая будет действовать более решительно, в связи с этим обе стороны наращивают военные усилия.

«Теперь, похоже, – и я имею в виду, когда мы говорили с американцами, – есть идея, что если эта проблема продлится еще какое-то время, еще несколько месяцев, может появиться возможность для решения. Потому что ясно, в чем проблема и где она заключается», — сказал он.

71-pic_32ratio_900x600-900x600-56995.jpg

По словам Фидана, эта проблема в том, что РФ не контролирует всю территории ДНР, а Украина не хочет отступать.

Есть некоторые альтернативные варианты возможных решений, которые в данный момент обсуждаются с европейскими и американскими деятелями, добавил глава турецкого МИД.

Ранее Турция выразила готовность взять больше ответственности за мир на Украине.

