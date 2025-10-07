Baltijas balss logotype
Лондонская полиция задержала 46 человек, ликвидировав сеть похитителей телефонов

В мире
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Лондонская полиция задержала 46 человек, ликвидировав сеть похитителей телефонов
ФОТО: Unsplash

Лондонская полиция в понедельник сообщила о задержании 46 человек в рамках операции, в ходе которой была ликвидирована глобальная сеть, подозреваемая в нелегальной отправке 40 000 украденных телефонов из Великобритании в Китай, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Полиция заявила, что это была «крупнейшая» операция против краж мобильных телефонов в Лондоне, где особенно активны воры в популярных туристических местах.

Операция полиции под кодовым названием "Echosteep" была начата в декабре 2024 года после того, как недалеко от аэропорта Хитроу была обнаружена коробка примерно с 1000 смартфонами iPhone, предназначенными для отправки в Китай. Выяснилось, что большинство этих телефонов были украдены.

В рамках этой операции полиция задержала в общей сложности 46 человек. 11 из них были задержаны в ходе расследования против преступных группировок, грабивших автомобили с поставками новых iPhone 17.

"Это, без сомнения, крупнейшая операция подобного рода в истории Великобритании", — заявил мэр Лондона Садик Хан, добавив, что полиция ударила не только по лидерам контрабандной сети, но и по "уличным грабителям и ворам".

По данным лондонской полиции, в 2024 году в городе было украдено более 80 000 мобильных телефонов.

#великобритания
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

