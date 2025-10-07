Baltijas balss logotype
Первая женщина-премьер Японии Такаити имеет национал-радикальное прошлое

В мире
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
В 64 года она бодра и весела.

В 64 года она бодра и весела.

Политик намерена отойти от пацифистской послевоенной конституции.

Японию впервые возглавит женщина, сторонница ультраконсервативных взглядов и фанатка Гитлера, изменения пацифисткой конституции страны и союза с Тайванем.

Первая женщина премьер-министр Японии 64-летняя Санэ Такаит (ранее Ямамото) избрана главой Либерально-демократической парти и станет первой женщиной на посту премьер-министра Японии.

Она намерена отойти от пацифистской послевоенной конституции, поддерживает идею «квази-союза в сфере безопасности» с Тайванем и известна своими националистическими позициями.

Такаити возглавляла внутрипартийную фракцию ЛДП, выступавшую против закона, разрешающего супругам сохранять разные фамилии после заключения брака, утверждая, что это подорвет традиционную японскую семейную систему.

Такаити связана с ультранационалистической организацией "Ниппон Кайги". 3 сентября 2014 года Такаити была назначена министром внутренних дел и коммуникаций вместо Ёситаки Синдо. После того, как она была назначена министром, была опубликована её фотография вместе с Кадзунари Ямадой, лидером Национал-социалистической рабочей партии Японии – небольшой неонацистской партии в Японии. Она отрицала какую-либо связь с Ямадой и заявила, что не приняла бы фотографию, если бы знала о его прошлом. Также было показано, как она продвигала скандальную книгу, восхваляющую избирательные таланты Адольфа Гитлера в 1994 году.

#япония
(1)
  • A
    Aleks
    7-го октября

    Совсем неплохо..Влияние некой группы людей сойдёт на нет и ,глядишь,Япония вспомнит,кто бомбил Хиросиму и Нагасаки. Ещё одна страна уйдет из под влияния детей Сиона...Радостно ..😋

Видео