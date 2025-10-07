Baltijas balss logotype
Первый раунд переговоров Израиля и ХАМАС прошел позитивно 0 108

В мире
Дата публикации: 07.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Первый раунд переговоров Израиля и ХАМАС прошел позитивно
ФОТО: Youtube

Первый раунд переговоров между Израилем и ХАМАС в египетском Шарм-эш-Шейхе завершился в "позитивной атмосфере". Ожидается, что общение продолжится 7 октября. Трамп выразил надежду, что вскоре стороны заключат сделку, пишет DW.

В египетском Шарм-эш-Шейхе завершился первый раунд переговоров о мирном урегулировании конфликта между Израилем и палестинской исламистской организацией ХАМАС, которые проходят через посредников. Об этом в ночь на вторник, 7 октября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на одного из представителей палестинской стороны.

В ходе переговоров 6 октября ХАМАС среди прочего изложила свое видение процедуры освобождения заложников, а также масштабов и графика вывода израильских войск из сектора Газа. Организация, признанная в Евросоюзе и США террористической, также выразила обеспокоенность тем, действительно ли Израиль обязуется соблюдать постоянное перемирие и полностью вывести войска.

Тем не менее первый раунд переговоров завершился в "позитивной атмосфере", сообщают агентства dpa со ссылкой на сообщения арабских изданий и AFP со ссылкой на египетские государственные СМИ. Ожидается, что стороны продолжат общение 7 октября.

Центральная тема переговоров - мирный план Трампа

Переговоры в Шарм-эш-Шейхе начались 6 октября. На них стороны в основном обсуждают состоящий из 20 пунктов план по прекращению войны в секторе Газа, который 29 сентября предложила администрация президента США Дональда Трампа. Среди прочего он предусматривает освобождение израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, и постепенный вывод израильской армии с палестинской территории. Израиль в свою очередь должен освободить 250 палестинских заключенных, отбывающих пожизненные сроки.

Во время визита в Вашингтон в конце сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план Трампа. Частичное согласие с предложенными президентом США пунктами дали в начале октября и представители ХАМАС.

Трамп: Я думаю, мы заключим сделку

Отвечая на вопросы журналистки CNN о переговорах между ХАМАС и Израилем, президент США заявил, что палестинская сторона "согласилась на очень важные вещи". "Это сделка, к которой, как ни странно, просто пришли все вместе. <...> Я действительно думаю, что мы заключим сделку", - отметил Трамп.

Атака ХАМАС на Израиль и последующая война в секторе Газа Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года стало отправной точкой обострения ближневосточного конфликта. Тогда боевики нанесли ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Они также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе нее в секторе Газа погибли более 67 тысяч палестинцев, еще свыше 162 тысяч ранены, утверждает подконтрольный ХАМАС минздрав. При этом не указывается, как именно составляется эта графа статистики. Например, неясно, сколько было исламистских боевиков среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.

DW

#израиль #хамас #сектор газа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
