The Wall Street Journal сообщила, что США готовы впервые передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории России. Как рассказали источники издания, также обсуждается возможность поставки дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda.

Украине могут поставить американские ракеты Tomahawk с ограниченной дальностью. Такое мнение высказал капитан 1-го ранга запаса, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян.

«Это будут ракеты не дальнобойные, которые летят на 2,5 тысяч километров, а, например, ракеты первых модификаций — Block I. Там дальность уже значительно меньше», — считает он.

По его словам, эти ракеты могут быть адаптированы к противоракетным комплексам Мk 41, которые имеются у Польши и Румынии.

Платформы для запуска ракет могут быть легко переоборудованы и доставлены вместе с ракетами из Великобритании, добавил Ераносян.

Тем временем, Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской общине на Сумщине. Враг ударил по пассажирскому поезду сообщением Шостка-Киев. Пострадали пассажиры.

В ближайшее время возможен новый комбинированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетической и газовой инфраструктуры Украины.