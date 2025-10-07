Baltijas balss logotype
Трамп распорядился прекратить дипломатические контакты с Венесуэлой 0 141

В мире
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трамп распорядился прекратить дипломатические контакты с Венесуэлой
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп отдал указание своему специальному представителю Ричарду Гренеллу прекратить дипломатические контакты с Венесуэлой, сообщает газета The New York Times, пишет ЛЕТА.

В понедельник официальные лица сообщили изданию, что в минувший четверг во время совещания с высшими военными Трамп распорядился, чтобы Гренелл прекратил переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и все другие дипломатические контакты с Венесуэлой.

По данным газеты, причиной такого решения стала неудовлетворённость Трампа тем, что Мадуро отказывается добровольно отказаться от власти в соответствии с требованиями США, а также отказ венесуэльских официальных лиц признать свою причастность к наркоторговле.

Американские официальные лица сообщили, что администрация Трампа подготовила несколько военных сценариев на случай возможной эскалации конфликта с Венесуэлой.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа выбрала Венесуэлу в качестве главной цели в своей борьбе против наркотрафика, несмотря на то что большая часть незаконных наркотиков, поступающих в США, имеет мексиканское происхождение или ввозится через Мексику.

Администрация Трампа направила военные корабли и самолёты в регион Карибского моря, где эти силы нанесли удары по нескольким малым судам у побережья Венесуэлы, обвинив их в контрабанде наркотиков с целью ввоза в США. В результате этих ударов погибли по меньшей мере 21 человек.

Мадуро утверждает, что истинная цель действий Трампа – смена режима в Венесуэле. В ответ Венесуэла разместила тысячи солдат вдоль своих сухопутных и морских границ и привлекла тысячи человек в гражданское ополчение.

США не признают Мадуро победителем президентских выборов 2024 года. Победу, объявленную Мадуро, также отвергли венесуэльская оппозиция и многие страны мира, считая выборы несправедливыми.

Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал Мадуро как беглеца от правосудия, поскольку в США против него выдвинуты федеральные обвинения в наркоторговле. Рубио также заявил, что США увеличили вознаграждение до 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет задержать Мадуро.

#сша #венесуэла
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
