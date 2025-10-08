Baltijas balss logotype
60 военных спутников КНР следят за Украиной

В мире
Дата публикации: 08.10.2025
Yaogan - золотой глаз Си и Путина.

Представитель разведки Киева Олег Александров сообщил о фактах высокоуровневого взаимодействия.

В ходе массированной российской ракетно-дроновой атаки по Украине над западными регионами страны, принявшими основной удар, были зафиксированы минимум три китайских разведывательных спутника. Об этом сообщает канал «Милитарный», проанализировавший данные мониторингового сервиса Heavens Above.

В частности, над Львовской областью наблюдались аппараты Yaogan 33, Yaogan 33-03 и Yaogan 33-04, которые в сумме совершили 9 пролетов над регионом в период с 00:00 до 11:30 утра. Позднее к ним присоединился оптический разведывательный спутник Yaogan 34. Как отмечает издание, орбитальные параметры позволяют более чем 60 спутникам серии Yaogan различного типа работать над Украиной. Эти аппараты способны проводить оптическую, радиолокационную и радиоэлектронную разведку.

Тем временем Служба внешней разведки Украины заявила о передаче Китаем спутниковых данных России для нанесения ударов по украинской территории. Представитель разведки Олег Александров сообщил о фактах высокоуровневого взаимодействия двух стран при проведении спутниковой разведки с целью выявления и детального изучения стратегических объектов, включая принадлежащие иностранным инвесторам.

Ранее Россия нанесла масштабный комбинированный удар по территории Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, для атаки было использовано 496 дронов и 53 ракеты различного базирования. Силами противовоздушной обороны было сбито и подавлено 478 воздушных целей, включая 439 беспилотников, 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 «Кинжал», 32 крылатые ракеты Х-101/«Искандер-К» и 6 ракет «Калибр».

Наибольшие разрушения зафиксированы во Львовской области, где погибли по меньшей мере четыре человека и еще четверо получили ранения. В поселке Лапаевка под Львовом один жилой дом был полностью разрушен, еще восемь получили повреждения. Часть Львова осталась без электроснабжения, в городе было приостановлено движение общественного транспорта.

Удары также были нанесены по объектам критической инфраструктуры Ивано-Франковской области и Запорожью, где десятки тысяч людей остались без электроэнергии. Повреждения линий электропередач привели к отключениям света и в части Черкасской области.

  • A
    Aleks
    8-го октября

    Россия использует спутники КНР-Украина спутники США и др.стран.Паритет.И не предъявить ничего.Только ныть.

  • ТТ
    Тим Тим
    8-го октября

    Интересно,а чем они гиперзвуковой Кинжал сбили,3-х литровой банкой с огурцами или боевой рогаткой?!

Видео