Литва считает, что дальнейшее присутствие американских войск в стране важнее, чем финансы США на оборону. Об этом заявила министр обороны Довиле Шакалиене.

Шакалиене утверждает, что Вашингтон еще окончательно не решил о сохранении своих войск в регионе. В то же время она подчеркнула, что дальнейшее присутствие американских войск в стране является более важным, чем средства США на оборону.

"Мы получили очень положительные отзывы как от Конгресса, так и от Сената США по поводу Балтийской инициативы безопасности. Но одним из ключевых моментов является то, что мы также должны рационально подходить к этой политической игре, а именно к присутствию войск в нашем регионе", – сказала она.

Шакалиене отметила, что Вильнюс сосредотачивает свои дипломатические усилия на продолжающемся пересмотре США развертывания войск в Европе.

"Нашим главным приоритетом является присутствие союзных сил. Нашей основной целью является дальнейшее размещение американских войск, и именно на это мы направляем большую часть наших усилий", – отметила она.

Она отметила, что администрация американского президента Дональда Трампа изначально планировала завершить пересмотр развертывания войск в Европе к началу сентября, но этот процесс задержался, что, по ее мнению, является благоприятным для Литвы.

"Как ни странно, Россия помогает нам, демонстрируя свою ненадежность и агрессивное поведение, что усиливает восприятие риска со стороны правительства США", – добавила Шакалиене.