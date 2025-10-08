Baltijas balss logotype
Более 40 человек погибло при бомбардировке демонстрации в Мьянме 0 169

В мире
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: x.com/NimrodAndrew

x.com/NimrodAndrew

ФОТО: twitter

Вооружённые силы правящей хунты в Мьянме нанесли авиаудар по фестивалю и демонстрации, в результате чего погибли более 40 человек, в том числе дети, сообщила во вторник участница мероприятия и член местного организационного комитета, пишет LETA со ссылкой на AFP.

С тех пор как армия Мьянмы захватила власть в результате переворота в 2021 году, в стране продолжается гражданская война, в ходе которой сторонники демократии присоединились к вооружённой борьбе партизан из числа национальных меньшинств против хунты.

Сотни людей в центральном городе Чаунгу собрались вечером в понедельник на фестиваль полнолуния и акцию протеста против хунты, когда армия сбросила бомбы на толпу, рассказала член организационного комитета мероприятия, пожелавшая остаться анонимной.

Сброшенные армией бомбы убили более 40 человек и ранили около 80.

"Комитет предупредил людей, и трети собравшихся удалось убежать, – рассказала она. – Но один моторизованный параплан сразу пролетел прямо над толпой, сбросив две бомбы в центр собрания".

"Детей буквально разорвало на части", – рассказала она, отметив, что не находилась на месте событий, но во вторник присутствовала на похоронах жертв. Когда другой моторизованный параплан улетел, люди бросились помогать раненым.

"Этим утром мы всё ещё собирали части тел", – добавила представительница комитета.

#мьянма
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео