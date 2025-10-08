Baltijas balss logotype
Финна судили за то, что он пересек границу с Россией и бродил там три дня 0 187

В мире
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Финна судили за то, что он пересек границу с Россией и бродил там три дня
ФОТО: Youtube

Суд финской провинции Кайнуу вынес решение по делу в отношении 54-летнего гражданина Финляндии, который незаконно пересек границу с Россией и оставался там три дня. Об этом сообщает Yle.

Инцидент произошел еще в декабре 2024 года, когда пограничная служба Кайнуу получила сообщение о незаконном пересечении границы.

Выяснилось, что финский гражданин оказался на российской территории в 15 километрах от границы России и Финляндии. Его со следами обморожения нашли российские пограничники, после чего экстрадировали на родину.

Против мужчины возбудили производство по факту незаконного пересечения границы. Он признал свою вину, и суд назначил ему штраф на общую сумму в 550 евро.

Отметим, что Финляндия закрыла свои сухопутные границы с Россией в конце 2023 года на неопределенный срок, ссылаясь на миграционное давление, инспирированное российской стороной. Также Финляндия начала строить забор на границе с РФ.

#финляндия
