После того, как Литва снизила уровень физической охраны проживающей в Вильнюсе белорусского оппозиционера Светланы Тихановской, деятельность её офиса была временно приостановлена, сообщил в среду новостной портал LRT.

Эту информацию ему подтвердил дипломатический советник Тихановской Денис Кучинский.

«1 октября нам сообщили о планируемых изменениях в обеспечении безопасности Тихановской в Литве. Хотелось бы, чтобы это решение было объявлено немного раньше. Поскольку срок после уведомления был очень коротким, у нас не было достаточно времени, чтобы адаптировать деятельность офиса к этим изменениям. В результате нам пришлось временно приостановить работу офиса», — сказал он.

По словам советника, на встрече представителей офиса с министром иностранных дел Кястутисом Будрисом после получения уведомления были разъяснены вышеупомянутые изменения и даны заверения, что «отношение Литвы к режиму (авторитарного президента Беларуси – BNS) Александра Лукашенко остается неизменным», а «Тихановская остаётся официальным гостем правительства Литвы, и никаких изменений в её статусе не ожидается».

По словам Кучинского, охрана Тихановской и её команды «жизненно важна не только для её безопасности, но и для дальнейшей функциональной работы Представительства белорусской демократии за рубежом».

Он заверил, что бюро серьезно обеспокоено сохраняющимися и возникающими новыми угрозами, связанными с продолжающейся кампанией запугивания, репрессий и попыток режима Лукашенко подорвать демократические силы Беларуси и запугать зарубежное сообщество.

LRT сообщило во вторник, что в связи со снижением уровня физической охраны охрана Тихановской от Службы охраны руководства (СОР) переходит к Бюро криминальной полиции, которое обеспечивает защиту лица не на уровне главы государства, а как лица, в отношении которого объективно могут возникать определённые угрозы.

Лидер белорусской оппозиции Тихановская находилась под круглосуточной охраной сотрудников СОР с момента прибытия в Литву в 2020 году.

Председатель Комитета Сейма по иностранным делам Ремигиюс Мотузас заявил, что уровень физической охраны лидера белорусской оппозиции снижен с учетом изменившейся оценки угроз.