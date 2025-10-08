Baltijas balss logotype
Из-за понижения уровня охраны Тихановской была приостановлена деятельность её офиса 4 301

В мире
Дата публикации: 08.10.2025
LETA
Изображение к статье: Из-за понижения уровня охраны Тихановской была приостановлена деятельность её офиса
ФОТО: Instagram

После того, как Литва снизила уровень физической охраны проживающей в Вильнюсе белорусского оппозиционера Светланы Тихановской, деятельность её офиса была временно приостановлена, сообщил в среду новостной портал LRT.

Эту информацию ему подтвердил дипломатический советник Тихановской Денис Кучинский.

«1 октября нам сообщили о планируемых изменениях в обеспечении безопасности Тихановской в Литве. Хотелось бы, чтобы это решение было объявлено немного раньше. Поскольку срок после уведомления был очень коротким, у нас не было достаточно времени, чтобы адаптировать деятельность офиса к этим изменениям. В результате нам пришлось временно приостановить работу офиса», — сказал он.

По словам советника, на встрече представителей офиса с министром иностранных дел Кястутисом Будрисом после получения уведомления были разъяснены вышеупомянутые изменения и даны заверения, что «отношение Литвы к режиму (авторитарного президента Беларуси – BNS) Александра Лукашенко остается неизменным», а «Тихановская остаётся официальным гостем правительства Литвы, и никаких изменений в её статусе не ожидается».

По словам Кучинского, охрана Тихановской и её команды «жизненно важна не только для её безопасности, но и для дальнейшей функциональной работы Представительства белорусской демократии за рубежом».

Он заверил, что бюро серьезно обеспокоено сохраняющимися и возникающими новыми угрозами, связанными с продолжающейся кампанией запугивания, репрессий и попыток режима Лукашенко подорвать демократические силы Беларуси и запугать зарубежное сообщество.

LRT сообщило во вторник, что в связи со снижением уровня физической охраны охрана Тихановской от Службы охраны руководства (СОР) переходит к Бюро криминальной полиции, которое обеспечивает защиту лица не на уровне главы государства, а как лица, в отношении которого объективно могут возникать определённые угрозы.

Лидер белорусской оппозиции Тихановская находилась под круглосуточной охраной сотрудников СОР с момента прибытия в Литву в 2020 году.

Председатель Комитета Сейма по иностранным делам Ремигиюс Мотузас заявил, что уровень физической охраны лидера белорусской оппозиции снижен с учетом изменившейся оценки угроз.

#литва #тихановская #беларусь
(4)
  • 8-го октября

    никому не интересна это персона, кто она такая? просто тётя которыю выгнали с Белоруссии. и зачем ей офис вообще?

    2
    0
  • Е
    Ехидный
    8-го октября

    оффис Тихановской - курам на смех !!! сразу вспоминается классика - сто тыщ одних крьеров !!!!

    6
    0
  • ТК
    Тото Кутунио
    8-го октября

    А вот мне интересно чем эти клоуны занимались в офисе, на компьютере рубились в стрелялки?

    10
    0
  • A
    Aleks
    8-го октября

    Что то все подзабыл,что Тихановскую лично передало в Литву КГБ Беларуси и он же является угрозой ?! Зачем так было все усложнять?😂 Смех да и только,но надо ж поддерживать свою значимость в борьбе и зарабатывая на этом

    30
    1
Видео