Если партии "Акция недовольных граждан" (ANO) удастся сформировать правящую коалицию в нижней палате парламента Чехии, она добьется того, чтобы из бюджета страны прекратили выделять деньги на военную поддержку Украины. Об этом в среду, 8 октября, заявил лидер партии, миллиардер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Праге, его высказывания приводит издание České Noviny.

По словам Бабиша, Чехия и без того вносит "60 миллиардов" в бюджет Евросоюза, который поддерживает Украину в развязанной против нее войне. "Мы не дадим Украине ни одной кроны (из бюджета. - Ред.) на оружие, - цитируют политика České Noviny. - У нас нет денег для Чехии. Я думаю, мы помогали Украине напрямую, а теперь ей помогут через ЕС."

"Снарядная инициатива" - дело НАТО, а не Чехии, утверждает Бабиш

Андрей Бабиш также вновь пообещал прекратить чешскую инициативу по закупке снарядов и амуниции для украинской армии. По его словам, сама по себе инициатива "нормальна", но ей должны заниматься непосредственно государства-члены НАТО как оборонного альянса.

Политик также заявил, что процесс закупки снарядов для Украины недостаточно прозрачен, и на этом "заработала десятки миллиардов" некая частная компания. Более подробной информации на этот счет Бабиш не привел.

В 2024 году Украина получила в рамках "чешской инициативы" 1,5 млн артиллерийских снарядов, а в 2025-м - 1,1 млн, отмечают СМИ. В целом же инициатива должна охватить закупку 3,5 млн артиллерийских снарядов для ВСУ - их оплачивают союзники Киева. Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский пояснял, что страна взялась за реализацию инициативы именно потому, что у НАТО нет для этого соответствующего аппарата.