Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Андрей Бабиш: Чехия не даст Украине на оружие ни одной кроны 0 351

В мире
Дата публикации: 09.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Чехия не даст Украине на оружие ни одной кроны

Лидер чешских правых популистов Андрей Бабиш, чья партия выиграла парламентские выборы в стране, призвал переложить бремя военной поддержки Украины в отражении российской агрессии с Чехии напрямую на ЕС.

Если партии "Акция недовольных граждан" (ANO) удастся сформировать правящую коалицию в нижней палате парламента Чехии, она добьется того, чтобы из бюджета страны прекратили выделять деньги на военную поддержку Украины. Об этом в среду, 8 октября, заявил лидер партии, миллиардер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Праге, его высказывания приводит издание České Noviny.

По словам Бабиша, Чехия и без того вносит "60 миллиардов" в бюджет Евросоюза, который поддерживает Украину в развязанной против нее войне. "Мы не дадим Украине ни одной кроны (из бюджета. - Ред.) на оружие, - цитируют политика České Noviny. - У нас нет денег для Чехии. Я думаю, мы помогали Украине напрямую, а теперь ей помогут через ЕС."

"Снарядная инициатива" - дело НАТО, а не Чехии, утверждает Бабиш

Андрей Бабиш также вновь пообещал прекратить чешскую инициативу по закупке снарядов и амуниции для украинской армии. По его словам, сама по себе инициатива "нормальна", но ей должны заниматься непосредственно государства-члены НАТО как оборонного альянса.

Политик также заявил, что процесс закупки снарядов для Украины недостаточно прозрачен, и на этом "заработала десятки миллиардов" некая частная компания. Более подробной информации на этот счет Бабиш не привел.

В 2024 году Украина получила в рамках "чешской инициативы" 1,5 млн артиллерийских снарядов, а в 2025-м - 1,1 млн, отмечают СМИ. В целом же инициатива должна охватить закупку 3,5 млн артиллерийских снарядов для ВСУ - их оплачивают союзники Киева. Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский пояснял, что страна взялась за реализацию инициативы именно потому, что у НАТО нет для этого соответствующего аппарата.

Читайте нас также:
#чехия #помощь украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Украина и Россия вскоре сядут за стол переговоров - Трамп
Изображение к статье: Украина и Россия вскоре сядут за стол переговоров - Трамп
Экс-премьер Великобритании получает зарплаты в американских компаниях
Изображение к статье: Экс-премьер Великобритании получает зарплаты в американских компаниях
ЕС недоволен высокопоставленными таджиками, которые не арестовали Путина в Душанбе
Изображение к статье: ЕС недоволен высокопоставленными таджиками, которые не арестовали Путина в Душанбе
Посол США в НАТО: Трамп рассматривает возможность передачи Украине «Томагавков» и введения новых санкций против России
Изображение к статье: Посол США в НАТО: Трамп рассматривает возможность передачи Украине «Томагавков» и введения новых санкций против России
Изображение к статье: В мире приветствуют новость о заключении сделки между Израилем и ХАМАС
В мире приветствуют новость о заключении сделки между Израилем и ХАМАС 129
Изображение к статье: Венгерская разведка поддерживала шпионскую сеть в Брюсселе - разоблачение европейских СМИ
Венгерская разведка поддерживала шпионскую сеть в Брюсселе - разоблачение европейских СМИ 278
Изображение к статье: Разбомбленное депо в Полтаве. Иконка видео
Украине все сложней защищаться от российских налетов, признал офицер ВСУ 424
Изображение к статье: Высшее военное начальство Америки прибыло к союзникам. Иконка видео
США занялись вооружением 18-миллионного Эквадора 120

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость
Люблю!
Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость 11
Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Наша Латвия
Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий? 87
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 251
Изображение к статье: Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма
Политика
2
Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма 2 74
Изображение к статье: Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака
Люблю!
Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака 452
Изображение к статье: Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД
Наша Латвия
Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД 926
Изображение к статье: Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость
Люблю!
Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость 11
Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Наша Латвия
Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий? 87
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 251

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео