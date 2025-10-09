Baltijas balss logotype
ЕС недоволен высокопоставленными таджиками, которые не арестовали Путина в Душанбе 4 2394

В мире
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: ЕС недоволен высокопоставленными таджиками, которые не арестовали Путина в Душанбе

Европейский Союз заявил, что Таджикистан не выполняет свои обязательства как государство – участница Римского статута Международного уголовного суда, отказываясь арестовать Владимира Путина. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних дел.

В ЕС напомнили, что хозяин Кремля сейчас находится в Таджикистане, несмотря на выданный Международным уголовным судом ордер на его арест.

"Таджикистан является государством-участником Римского статута МУС и не выполнил свои обязательства по Статуту в отношении исполнения ордера на арест", – добавили там.

Евросоюз выразил "решительную поддержку" усилиям по привлечению к ответственности за все преступления по международному праву.

"В этом контексте ЕС продолжает поддерживать расследование, проводимое прокурором МУС в Украине, и призывает все государства к сотрудничеству. ЕС подтверждает свою непоколебимую поддержку МУС", – подытожили в заявлении.

В Таджикистане, который является членом Международного уголовного суда с 2002 года, Путин участвует в саммите Россия-Центральная Азия и заседании Содружества независимых государств.

Таджикистан стал второй страной – членом МУС, которая отказалась выполнять ордер на арест Путина: в 2024 году его приняли с красной дорожкой в Монголии.

#путин #еврокомиссия #мус
Оставить комментарий

(4)
  • Мп
    Мимо проходил
    10-го октября

    Давно уже подозревал, что в руководстве ЕС сидят еще бОльшие идиоты, чем в руководстве Латвии. А сейчас вижу - нет, не больше. Такие же. Феерические...

    16
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    10-го октября

    Информационная помойка.

    8
    0
  • С
    Сарказм
    10-го октября

    И это все про Душанбе? А про признание кремлефюрера, что это таки они сбили азербайджанский самолет (и, соответственно немилосердно пиз.../ осознанно вводили весь мир в заблуждение на всех уровнях, неся ересь про каких-то птиц). Кураторы пока не рассказали, что по этому поводу говорить? Видать очень потребовался фюрерку азербайджанский бензинчик, что даже на на такое публичное макание в чан с дерьмом (и, наверняка, с последующей выплаты компенсации пострадавшим) пришлось пойти. В первый раз на моей памяти, кстати, когда в чем-то пододном признались, до этого были воинами света во всем белом.

    4
    41
  • JL
    Janina LV
    9-го октября

    В итоге арестовали только здравый смысл. И то — без права на обжалование. Если бы за обещания арестовывали, в Душанбе уже сидели бы все «высокопоставленные» без исключения.

    15
    1
Видео