Конгресс Аргентины в среду подавляющим большинством голосов принял решение ограничить полномочия президента Хавьера Милея издавать указы, что стало новым политическим ударом по главе государства, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Милей, чья правая партия находится в парламентском меньшинстве, с момента вступления в должность в декабре 2023 года издал 22 указа для реализации запланированных мер жёсткой экономии.

Палата депутатов, нижняя палата Конгресса, приняла поправки к закону, регулирующему президентские указы, 140 голосами "за" при 80 "против" и 17 воздержавшихся.

Эти поправки, ранее одобренные Сенатом — верхней палатой Конгресса, предусматривают, что отменить президентский указ теперь сможет даже одна из палат парламента.

Ранее для отмены указа требовалось согласие обеих палат Конгресса.

Теперь законопроект снова будет передан в Сенат, где ожидается его окончательное утверждение.

Это голосование стало очередным ударом по 54-летнему Милею, который сталкивается со скандалами в своей партии, падением курса песо — из-за чего в сентябре он был вынужден просить США о финансовой помощи — и уже тремя голосованиями в Конгрессе, отменившими его вето на увеличение финансирования в различных сферах.

Милей пришёл к власти, пообещав оживить экономику Аргентины и обуздать инфляцию. Ему удалось сократить высокий уровень инфляции и добиться профицита бюджета, значительно урезав государственные расходы.

Милей, позиционировавший себя в предвыборной кампании как кандидат вне системы, называл Конгресс "логовом крыс", а его депутатов — "политической кастой".

Серьёзным испытанием для Милея станут и предстоящие 26 октября промежуточные выборы, на которых будет переизбрана половина состава Палаты депутатов и треть Сената.

Партия Милея "Свобода идёт вперёд" (La Libertad Avanza) в начале сентября потерпела поражение на выборах в законодательное собрание провинции Буэнос-Айрес, которые считались лакмусовой бумажкой популярности Милея. Победу на них одержало центристско-левое перонистское движение.