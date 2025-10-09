Организованные Россией провокации против Запада будут нарастать, заявил в четверг журналистам в Риге комиссар Европейского союза (ЕС) по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

Он напомнил о публичных предупреждениях немецких и голландских спецслужб о том, что российский диктатор Владимир Путин может быть готов к агрессии через три-четыре года. В настоящее время Запад сталкивается с провокациями со стороны России, такими как залетевшие дроны, и мы можем ожидать, что подобные провокации будут усиливаться.

Учитывая эти риски, мы должны очень быстро развивать наш оборонный потенциал и быть очень практичными в поставках того, что нам необходимо для самозащиты и сдерживания любой агрессии или провокаций, сказал Кубилюс.

Он не стал отрицать, что при обсуждении крупных проектов мнения и оценки расходятся, что вполне естественно, поэтому ЕС готов обсуждать и находить оптимальные решения, чтобы понять, что именно нужно сделать.

Кубилюс также отметил, что недавние провокации с использованием беспилотников показали, что ни одна европейская страна не является полностью защищенной и что Россия может использовать корабли, в том числе корабли "теневого флота", в качестве платформ для запуска дронов.

Проект "стены дронов" должен учитывать опыт Украины в борьбе с беспилотниками и должен быть способен уничтожать беспилотники экономически эффективным способом, а не с помощью ракет стоимостью в миллионы евро уничтожать дроны, которые стоят около 10 000 евро.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс согласился со словами комиссара, поскольку ни одна европейская страна не находится далеко от провокационных рисков, создаваемых Россией. Спрудс подчеркнул, что технологии должны развиваться в многоуровневой системе, состоящей из трех компонентов. Первый компонент - обнаружение беспилотников радарами и сенсорами, второй - контрмеры, третий - интеграция наземных и воздушных систем.