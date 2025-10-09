Baltijas balss logotype
ООН сокращает четверть миротворцев: под угрозой 11 миссий 0 108

В мире
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: ООН сокращает четверть миротворцев: под угрозой 11 миссий
ФОТО: twitter

ООН будет вынуждена сократить свои миротворческие силы по всему миру примерно на 25% из-за нехватки финансирования, в основном связанной со снижением помощи со стороны США, заявило в среду высокопоставленное должностное лицо ООН, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Около 13–14 тысяч военнослужащих и полицейских вместе с их снаряжением будут репатриированы, сообщил представитель, признав, что сокращение затронет также "большое число гражданских сотрудников миссий".

Ранее предполагалось, что США обеспечат 1,3 миллиарда долларов из 5,4-миллиардного бюджета миротворческих операций на 2025–2026 годы.

Однако США теперь сообщили ООН, что выплатят примерно вдвое меньше — 682 миллиона долларов. Эта сумма включает 85 миллионов долларов, предназначенных для новой международной миссии по борьбе с бандами на Гаити, которая не была учтена в первоначальном бюджете.

Ожидается, что Китай выделит 1,2 миллиарда долларов на бюджет миротворческой деятельности ООН.

С момента возвращения Дональда Трампа на пост президента США внешняя помощь США была существенно сокращена.

"Мы понимаем, что это повлияет на мониторинг режимов прекращения огня, защиту мирных жителей, сотрудничество с гуманитарными организациями и другие миротворческие действия", — отметил представитель.

Сокращение численности миротворцев на 25% затронет 11 миротворческих миссий.

Миротворцы ООН дислоцированы на востоке Демократической Республики Конго, на юге Ливана, в Центральноафриканской Республике, Южном Судане, Западной Сахаре и других регионах.

#оон
Видео