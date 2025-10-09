Baltijas balss logotype
Пентагон утвердил проект истребителя нового поколения

В мире
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пентагон утвердил проект истребителя нового поколения
ФОТО: Global Look Press

Reuters: Пентагон утвердил проект истребителя нового поколения для ВМС.

Пентагон утвердил проект истребителя нового поколения для Военно-морских сил (ВМС) США, пишет Reuters.

По данным агентства, министерство обороны США до конца этой недели может выбрать компанию-подрядчика для проектирования и строительства палубных истребителей. Как уточнили журналисты, Пентагон рассматривает авиастроительные корпорации Boeing и Northrop Grumman.

Издание отметило, что боевой самолет получит название F/A XX и заменит собой F/A-18E/F Super Hornet, который эксплуатируется с 1990-х годов.

Оставить комментарий

