В Душанбе состоялись первые за год переговоры президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Путин начал встречу с того, чего давно требовали в Азербайджане — признания причастности России к крушению азербайджанского лайнера в декабре прошлого года. Российский президент утверждает, что две ракеты ПВО взорвались в нескольких метрах от самолета.

Путин прибыл в Таджикистан с государственным визитом накануне. Тогда же стало известно, что в Душанбе, где запланировано в том числе заседание Совета глав государств СНГ, у него состоится встреча с президентом Азербайджана — первая с октября прошлого года.

Как отмечает «Интерфакс», в сентябре этого года Путин и Алиев «виделись мимолетно» в Китае на саммите ШОС, однако полноценно тогда не общались.

По телефону, согласно официальной информации, Путин и Алиев тоже не говорили давно. 7 октября Алиев позвонил российскому президенту, чтобы поздравить его с днем рождения, но до этого они последний раз созванивались в марте.

За год, который прошел с последней встречи Путина и Алиева, отношения между Россией и Азербайджаном сильно обострились.

Первый дипломатический скандал между странами произошел после того, как в декабре 2024 года в Казахстане разбился самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), который совершал рейс из Баку в Грозный. При крушении погибли 38 человек, 29 удалось выжить.

Авиакатастрофа произошла во время отражения российским ПВО атаки украинских беспилотников на регионы Кавказа. Азербайджанские власти заявляли, что самолет разбился «в результате внешнего воздействия», но Россия официально не признавала, что причастна к крушению лайнера.

В июле этого года Алиев заявил, что Азербайджан так и не получил от России вразумительного ответа и намерен обратиться в международный суд. При этом он провел параллели между расследованием инцидента с азербайджанским самолетом и крушением малайзийского «Боинга» над Донбассом в 2014 году, а также вспомнил суд в Гааге, который установил ответственность России за его крушение.

«Мы знаем, что произошло, и можем это доказать, и знаем, что российские официальные лица знают, что произошло. Фюзеляж самолета весь был в дырах. Внутри самолета были двое раненых шрапнелью. Поэтому идея о том, что это был украинский беспилотник, который мог сбить самолет, совершенно нелепа. Это история для детского сада», — говорил Алиев.

В четверг Путин предложил начать встречу с Алиевым с этой «наиболее чувствительной темы». Путин впервые подтвердил, что азербайджанский самолет получил повреждения из-за работы российской ПВО, а также принес извинения за то, что трагедия произошла в небе над Россией.

При этом Путин подчеркнул, что две ракеты, которые были выпущены российской противоракетной системой по украинскому беспилотнику, не напрямую поразили гражданский борт, а взорвались в нескольких метрах от него, якобы задев его своими обломками.

«Причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. Две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолет, если бы это произошло, он рухнул бы на месте, а взорвались — может быть, это была самоликвидация — в нескольких метрах, примерно в десяти метрах», — утверждает российский президент (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, самолет был поврежден «не поражающими боевыми элементами, а, скорее всего, обломками самих ракет, и именно поэтому пилот и воспринял это как столкновение со стаей птиц, о чем он передал российским диспетчерам».

Путин также рассказал президенту Азербайджана, что эту информацию он якобы сам получил только «позавчера», когда в преддверии встречи с ним звонил в Москву и спрашивал, нет ли дополнительных деталей по расследованию крушения самолета AZAL.

Алиев в ответ поблагодарил Путина за то, что тот держит выяснение причин крушения азербайджанского самолета под личным контролем. Никаких критических замечаний в этот раз он не делал.

От Екатеринбурга до Баку: как расследование убийств 20-летней давности привело к новому витку международного конфликта

Второй дипломатический скандал между Россией и Азербайджаном разгорелся после ареста представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге в июне 2025 года.

Тогда российские силовики арестовали группу выходцев из Азербайджана по делу об убийствах начала 2000-х годов, при этом двое подозреваемых при задержании погибли. Российские власти утверждали, что они умерли от сердечной недостаточности, а в Азербайджане настаивали, что причиной смерти стало жесткое избиение.

В ответ в Баку демонстративно жестко задержали восьмерых россиян, обвинив их в контрабанде наркотиков и киберпреступлениях.

Кроме того, Азербайджан закрыл «Русский дом» в Баку, обвинив его сотрудников в шпионаже, арестовал директора и шеф-редактора издания «Sputnik Азербайджан» (входит в государственную медиагруппу «МИА „Россия сегодня“») и отпустил из-под ареста российскую экс-судью Елену Хахалеву, экстрадиции которой добивалась Москва. Также власти Азербайджана сократили срок пребывания граждан России в стране до 90 дней в году.

Алиев на встрече с Путиным в четверг заявил, что в российско-азербайджанских отношениях, по его мнению, была хорошая динамика.

«В этом году отношения успешно развивались, в том числе в товарообороте, как вы уже говорили, в развитии товарооборота хорошая динамика, также по всем другим направлениям — нигде не было никакого замедления и никакого отката», — сказал глава Азербайджана (цитата по «Интерфаксу»).

Встреча двух лидеров, по данным информагентств, продолжалась около часа.