Американский экономист и бывший советник президента России Бориса Ельцина Джеффри Сакс назвал ключевые факторы распада СССР. Об этом он рассказал в интервью с главой Российского исторического общества Русланом Гагкуевым.

По его словам, к распаду Советского Союза привели перестройка, гласность, низкие цены на нефть, долговой кризис и авария на Чернобыльской АЭС. Он также упомянул «скрытые западные операции» и тот факт, что папа Римский Иоанн Павел II был негласным лидером антикоммунистического движения в родной Польше.

«Распад Советского Союза не был широко ожидаем. Конечно, на Западе были отдельные голоса, предсказывавшие, что этнические противоречия в СССР приведут к его расколу. ЦРУ работало над разрушением Советского Союза, но не очень успешно. Все случилось из-за стечения обстоятельств», — отметил экономист.