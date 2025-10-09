Politico: Италия заявила о подготовке запрета на ношение никаба и паранджи.

Правящая партия «Братья Италии» заявила о подготовке закона, который запретит ношение паранджи и никаба в общественных местах и ограничит иностранное финансирование мечетей. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление депутата и инициатора законопроекта Андреа Дельмастро.

«Свобода вероисповедания священна, но она должна осуществляться открыто, с полным уважением к нашей конституции и принципам итальянского государства», — написал политик.

Сообщается, что нарушителям запрета на ношение одежды грозит штраф от 300 до 3000 евро. Также инициатива будет включать в себя ужесточение наказаний за принудительные браки и требования к религиозным группам, официально не признанным государством, раскрывать любое иностранное финансирование.