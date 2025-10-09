Мировые лидеры приветствуют заключение сделки между Израилем и ХАМАС и благодарят президента США Дональда Трампа и посредников.

Представители международного сообщества призывают все стороны соблюдать условия соглашения в полном объеме. Мировые лидеры приветствуют заключение сделки между Израилем и ХАМАС и благодарят президента США Дональда Трампа и посредников.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала все стороны полностью соблюдать условия соглашения.

"Теперь все стороны должны полностью соблюдать условия соглашения. Все заложники должны быть освобождены в целости и сохранности. Должно быть установлено постоянное прекращение огня. Страдания должны прекратиться".

Она отметила, что со стороны ЕС блок продолжит содействовать доставке помощи в сектор Газа, а также пообещала оказать помощь в восстановлении и реконструкции палестинского анклава.

"ЕС продолжит поддерживать быструю и безопасную доставку гуманитарной помощи в Газу. И когда придет время, мы будем готовы помочь в восстановлении и реконструкции".

Председатель Еврокомиссии также поблагодарила Трампа за посредничество в заключении сделки, а Катар, Египет и Турцию - за их роль в посредничестве, которое она назвала возможностью "выковать путь" к решению о двух государствах.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш похвалил стороны-посредники за их обширные дипломатические усилия по достижению соглашения.

Гутерриш также призвал все стороны обеспечить полное соблюдение соглашения и его условий.

"Я призываю все заинтересованные стороны полностью соблюдать условия соглашения. Все заложники должны быть освобождены достойным образом", - заявил генсек ООН.

"Должно быть обеспечено постоянное прекращение огня. Боевые действия должны быть прекращены раз и навсегда. Должен быть обеспечен немедленный и беспрепятственный ввоз гуманитарных грузов и необходимых коммерческих материалов в Газу. Страдания должны прекратиться".

Гутерриш также отметил, что ООН будет поддерживать полное выполнение соглашения и увеличит объемы поставок гуманитарной помощи по всему анклаву. Он также выразил надежду, что вновь обретенный мир может привести к созданию двух государств в соответствии с утвержденными ООН границами 1967 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил "большое удовлетворение достигнутым прекращением огня в секторе Газа". Он заявил, что Анкара продолжит внимательно следить за строгим соблюдением условий соглашения и вносить вклад в этот процесс.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони отметила "неустанное стремление" Трампа к прекращению конфликта в Газе и назвала его заявление "выдающейся новостью".

Премьер-министр Испании Педро Санчес также приветствовал сделку, но, по его словам, для достижения прочного мира предстоит проделать большую работу.

Санчес отметил, что настало время "вести диалог, помогать гражданскому населению и смотреть в будущее", чтобы "пережитые зверства" никогда не повторились.

Президент Франции Эммануэль Макрон после объявления о сделке заявил об "огромной надежде" для заложников и их семьям, для палестинцев в Газе и для региона в целом.

Он также выразил приверженность своей страны решению проблемы двух государств, пообещав, что Париж внесет свой вклад в это дело.

"Это соглашение должно ознаменовать окончание войны и начало политического урегулирования на основе принципа двух государств. Франция готова внести свой вклад в достижение этой цели. Мы обсудим это сегодня днем в Париже с нашими международными партнерами".

Премьер-министр Канады Марк Карни, который всего несколько дней назад встречался с Трампом в Овальном кабинете, поздравил президента США с "важнейшим лидерством", а также поздравил страны-посредники с заключением сделки.

"После многих лет тяжелых страданий мир наконец-то кажется достижимым", - заявил глава канадского правительства.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе вместе с министром иностранных дел Пенни Вонг опубликовали заявление, в котором приветствовали сделку.

Они признали, что путь Газы к восстановлению, долгосрочному миру и перестройке будет долгим, и пообещали помощь своей страны в достижении этой цели.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим приветствовал новости о прогрессе в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС в египетском Шарм-эль-Шейхе.

Он выразил "полную солидарность" Куала-Лумпура с палестинцами в "стремлении к справедливости, достоинству и государственности" и призвал все соответствующие стороны двигаться к "всеобъемлющему и прочному миру".