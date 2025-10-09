Зеленский рассказал о массовом применении дронов и ракет для ударов вглубь России.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о массовом применении дронов и ракет для ударов вглубь России. Его слова передает «Obozrevatel.ua».

По его словам, украинские военные используют ракету-дрон «Паляница», реактивный дрон «Рута», дрон «Лютый», а также ракеты «Нептун» и «Фламинго».

Ранее Зеленский рассказал о цели атак по промышленным объектам России. По его словам, страна достигает «значительных вещей», используя «дальнобойные санкции» против РФ.

До этого Зеленский сообщил, что в 2026 году Украина сможет произвести ракет и беспилотников на 35 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что готовые сотрудничать с Киевом страны должны будут обеспечивать контроль и защиту украинских технологий.