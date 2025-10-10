Президент США Дональд Трамп может ужесточить импортные тарифы для Норвегии из-за отказа Нобелевского комитета страны дать ему премию мира. Такое развитие событий предсказали в британской газете The Daily Telegraph.

Помимо повышения торговых пошлин с действующих 15 процентов, американский лидер также может убедить другие страны не покупать норвежские нефть и газ и ограничить контакты с властями страны.

В Осло уже предупредили, что норвежский Нобелевский комитет независим от властей. Как заявил экс-депутат парламента Норвегии от Правой партии прогресса Кристиан Тайбринг-Йедде, Трамп может быть «действительно убежден, что норвежское правительство несет ответственность за вручение премии мира, и это очень опасно для страны». Норвежский историк и автор книги «Нобель: Великая история премии мира» Ойвинд Стенерсен добавил, что в Осло царит определенная нервозность, так как неясно, как отреагирует Трамп, если премию вручат не ему.

Американский лидер уже пытался надавить на норвежский Нобелевский комитет — так, он утверждал, что «решил» шесть войн, подчеркивая, что для США будет оскорблением, если он не получит награду.