Риекстиньш: Россия пытается с помощью провокаций уменьшить помощь Украине. Это как?

В мире
Дата публикации: 10.10.2025
LETA
Изображение к статье: Риекстиньш: Россия пытается с помощью провокаций уменьшить помощь Украине. Это как?
ФОТО: LETA

Россия пытается уменьшить помощь Украине с помощью различных провокаций в европейских странах, заявил посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш в интервью телеканалу TV3.

Он подчеркнул, что план России захватить Украину за три дня провалился - война длится уже более трех с половиной лет.

"Если стратегия России заключалась в быстрой победе в Украине, то эта стратегия провалилась", - сказал посол. Теперь планом России могут быть различные провокационные действия в Европе. Однако он подчеркивает, что не все инциденты, например, связанные с беспилотниками, можно списать на действия России.

Россия пытается решить проблему в Украине, где она увязла.

Россия понимает, что победа в Украине невозможна до тех пор, пока Запад продолжает поддерживать Украину. Поэтому одна из целей - создать в западных обществах ощущение незащищенности, чтобы люди забеспокоились и попросили свои правительства выделить больше ресурсов на оборону своих стран, одновременно пытаясь найти решения путем переговоров с Россией, объясняет посол. Цель - прекратить помощь Украине.

Запад понимает тактику России, поэтому ей и не удается достичь своей цели, добавил Риекстиньш.

#россия #nato
Оставить комментарий

