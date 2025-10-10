На этой неделе Ригу посетил известный общественный деятель из Объединенных Арабских Эмиратов Лоай Альшариф (Loay Alshareef) — арабский активист, историк (отлично разбирается в египетских иероглифах и древних арабских письменах) и инфлюенсер, имеющий более 800 000 подписчиков в Х и Instagram по всему миру.

Он убежден, что мирное сосуществование между людьми с разными взглядами, культурным кодом и религиозными убеждениями и возможно, и необходимо.

В Риге г-н Альшариф встречался с ведущими политиками, дипломатами, журналистами. В числе последних был и представитель bb.lv

- Вы - постоянный участник международных конференций и университетских дискуссий по всему миру. Какова ваша цель, чего хотели бы достичь?

— Чтобы было понятно сразу: я родился в Саудовской Аравии, в очень консервативной мусульманской семье. И в семье, и в школе видел одно — ненависть к евреям, к Израилю. Но позже, получая образование во Франции, я оказался именно в еврейской семье. Никто мне там не навязывал там своих взглядов и нарративов: я просто жил, смотрел, воспринимал, оценивал. Понял, что если людей воспитывать в ненависти, ничем хорошим не кончится.

Все, к чему я пришел — я пришел сам. И хочу, чтобы мир услышал мой голос, а также голос тех арабов, которые действительно хотят мира и процветания. Тех, кто верит, что люди, исповедующие разные религии, в том числе три аврамических — христианство, ислам и иудаизм — могут и должны жить в мире. Мои поездки по Европе, в том числе в Латвию — это своего рода визит надежды. Я хочу, чтобы мир услышал: далеко не все мусульмане — враги христиан, Израиля и евреев. Донести это до мира я и считаю своей миссией.

— В таком случае, каков ваш «арабский взгляд» на события, которые сегодня привлекают внимание всего мира? В отличие от стран Европы, в арабских странах не отмечалось пропалестинских демонстраций. Более того: никто из соседей Израиля (Египет, Иордания) не впустили мирных жителей Газы даже на короткое время военных действий. Как это можно объяснить?

— Европейцы, особенно молодежь, подходят к происходящему в нашем регионе эмоционально, не интересуясь фактами, к тому же большинство черпает не проверенную информацию, преимущественно из социальных сетей. Арабские страны гораздо ближе к эпицентру событий, поэтому оценивают ситуацию рационально и руководствуются как раз фактами. В нашем регионе еще хорошо помнят «Черный сентябрь» в 70-х годах прошлого века, когда боевики ООП под руководством Ясира Арафата попытались вооруженным путем свергнуть приютившее их законное правительство Иордании. Все знают, сколько горя принесли боевики Хезболлы Ливану. Поэтому, при всем сочувствии, соседи предпочитают дистанцироваться от радикалов, - а таковыми они, очевидно, считают большинство жителей Газы.

Хочу сразу внести ясность: я сочувствую людям, страдающим от войны, и в этом смысле я пропалестинец. Но, понимая и осознавая первопричину этих страданий, я противник Хамаса и других террористических группировок. А вот европейцы, которые сегодня маршируют с палестинскими флагами, скандируют «От реки до моря» и «free-free Palestine” и устраивают погромы — они именно за те силы, которые несут смерть, разрушение и хаос. И искренне жаль, когда в ряды демонстрантов попадают порядочные, но обманутые люди, которые даже не осознают, что являются слепым орудием радикалов.

— Сегодня люди тысячами умирают от голода и болезней — например, в Судане и Йемене. Почти 50-миллионный народ – курды — десятилетиями борется за свое государство, но не имеет его. Список бедствий в разных уголках планеты можно продолжать и продолжать. Но в центре внимания ООН и других международных структур, а также общественности и лидеров Европы, Канады, Австралии и др. именно крошечная Газа. Почему, на ваш взгляд?

— Вопрос этот очень глубокий и многосторонний, осветить который в рамках одного небольшого интервью практически невозможно. Поэтому отвечу кратко: выступления «за Газу» - это на самом выступления против Израиля. Участвуй Израиль в любом другом конфликте, эти люди и структуры все равно выступали бы за вторую сторону конфликта. Есть даже такая шутка: «No Jews - no news” (нет евреев — нет новостей). А вот почему это так — это как раз тема глубокого анализа. У каждого для этого есть свои, подчас глубинные причины. Кому-то непонятно и неприятно, что это единственная демократия на Ближнем Востоке, процветающее государство, созданное буквально на песке и болотах, способное отстоять себя, свою независимость среди достаточно враждебного окружения. В ком-то поколениями дремала неприязнь к евреям, которую вдруг оказалось возможным выплеснуть таким образом. Кто-то искренне считает действия Израиля неправомерными и слишком жестокими. Причин масса.

С чем невозможно не согласиться — внимание к Газе со стороны ООН и других международных структур действительно гипертрофировано, особенно по сравнению с тем, насколько недопустимо малое внимание они уделяют бедам жителей других стран, где число страдающих многократно превышает количество жителей Газы, а уровень этих страданий ничуть не меньше.

— Многие пропалестинские выступления в странах ЕС выглядят очень похоже: замотанные в платки лица, агрессия, погромы, драки с полицией — словно по единому сценарию. В ответ поднимается другая радикальная «волна», призывающая выгонять из своих стран всех «чужих». Как, на ваш взгляд, сдержать развитие радикализма как «слева», так и «справа»? И еще: вам в Латвии довелось пообщаться с разными людьми; не почувствовали ли вы в общении с кем-то что-то, вызывающее тревогу?

— К сожалению, во многие страны ЕС в ходе неконтролируемой иммиграции прибыло достаточно много радикалов, чья агитация упала на благоприятную почву. Теперь, чтобы привести жизнь в норму, руководству этих стран потребуется немало усилий.

Что касается Латвии — страны с очень небольшим населением – здесь относительно легко контролировать ситуацию и, если что, вовремя принимать меры. Тем не менее, все равно необходимо постоянно отслеживать ситуацию, тщательно проверять всех, кто въезжает в страну и остается – на время или насовсем. Независимо от национальности и вероисповедания, поскольку радикализм – это вопрос отнюдь не национальности и/или веры. Это — зло вне конфессиональное и интернациональное.