В Мексике из-за сильных ливней на этой неделе погибли по меньшей мере 23 человека, сообщили в пятницу власти, пишет LETA со ссылкой на AFP.
Служба гражданской обороны сообщила об интенсивных осадках в 31 из 32 штатов страны. Больше всего пострадали штат Веракрус на востоке Мексики, а также штаты Керетаро и Идальго в центральной части страны и штат Сан-Луис-Потоси на севере.
В штате Идальго сообщается о 16 погибших и повреждении 1000 домов.
В штате Пуэбла зарегистрированы пять смертельных случаев, ещё 11 человек числятся пропавшими без вести.
В Веракрусе погиб несовершеннолетний, а в Керетаро — один полицейский.
"Мы работаем над тем, чтобы поддержать жителей, восстановить дороги и энергоснабжение", — заявила в соцсети X президент страны Клаудия Шейнбаум после встречи с местными чиновниками и членами своего правительства.
Армия будет задействована для распределения помощи в пострадавших от стихии районах.
Tras las fuertes lluvias, la Secretaría de Marina (@SEMAR_mx ) desplegó tres mil 300 elementos en Puebla, Veracruz y San Luis Potosí.— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 11, 2025
También puso a disposición 18 embarcaciones, seis helicópteros, tres plantas potabilizadoras, tres aviones, tres cocinetas y cuatro mil… pic.twitter.com/O7ES5XBoKC
Оставить комментарий