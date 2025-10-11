В Мексике из-за сильных ливней на этой неделе погибли по меньшей мере 23 человека, сообщили в пятницу власти, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Служба гражданской обороны сообщила об интенсивных осадках в 31 из 32 штатов страны. Больше всего пострадали штат Веракрус на востоке Мексики, а также штаты Керетаро и Идальго в центральной части страны и штат Сан-Луис-Потоси на севере.

В штате Идальго сообщается о 16 погибших и повреждении 1000 домов.

В штате Пуэбла зарегистрированы пять смертельных случаев, ещё 11 человек числятся пропавшими без вести.

В Веракрусе погиб несовершеннолетний, а в Керетаро — один полицейский.

"Мы работаем над тем, чтобы поддержать жителей, восстановить дороги и энергоснабжение", — заявила в соцсети X президент страны Клаудия Шейнбаум после встречи с местными чиновниками и членами своего правительства.

Армия будет задействована для распределения помощи в пострадавших от стихии районах.