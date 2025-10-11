Материалы, необходимые для эмалирования бойлеров, не включены в список разрешённых веществ ЕС. Хотя страны-члены могут одобрить использование гафния на национальном уровне, этот путь дороже и требует больше времени, пишет Financial Times.

Европейцам грозит перспектива мыться в холодной воде после того, как критически важные материалы для производства бойлеров не были включены в перечень разрешённых веществ ЕС, пересматриваемый в рамках масштабных экологических реформ блока.

Лобби-группа производителей бытовой техники Applia оценила, что более 90% накопительных бойлеров для горячей воды больше не смогут продаваться в ЕС, если гафний — металл с высокой термостойкостью — и его "родственный" элемент цирконий не будут признаны безопасными для бытового использования. Эти два элемента не были включены в правила ЕС по качеству питьевой воды, которые вступят в силу в 2027 году и направлены на защиту потребителей и повышение стандартов воды.

По всей видимости, Европейская комиссия не учла, что в бойлерах также хранится питьевая вода, а производители предупреждают, что им грозят штрафы, если они не будут соответствовать новому списку разрешённых веществ. "Использование гафния абсолютно безопасно", — заявил генеральный директор Applia Паоло Фальчони, подчеркнув, что этот элемент используется в эмалированных бойлерах уже более 100 лет. По его словам, если гафний или цирконий не добавлять в эмаль, то покрытие трескается, и "горячая вода не становится горячей".

Эти два элемента применяются также в эмалированных тепловых насосах, которые стали особенно популярными в последние годы, поскольку домохозяйства отказываются от газовых котлов. По словам Фальчони, альтернативы гафнию, такие как сталь или медь, стоят в 4–5 раз дороже, и эти затраты будут переложены на потребителей в условиях, когда бюджеты домохозяйств и так напряжены.

"Последствия будут колоссальными", — заявил Жером Мартель, руководитель по нормативным вопросам французской компании Groupe Atlantic, специализирующейся на отоплении и вентиляции. Подобные опасения выразила и итальянская компания Ariston, крупный производитель бойлеров. Европейские компании призывают Еврокомиссию упростить регуляторные требования, утверждая, что они лишь усугубляют проблемы отрасли, начиная от высоких цен на энергию до американских пошлин и дешёвой китайской конкуренции.

Тем не менее Фальчони предупредил, что сложность действующих правил означает, что, если Комиссия не начнёт внимательнее прислушиваться к опасениям отрасли, могут возникнуть ещё более серьёзные просчёты — как, например, исключение гафния.

В Еврокомиссии пояснили, что страны-члены должны самостоятельно уведомить о необходимости одобрения гафния, однако до сих пор ни одна страна этого не сделала. Брюссель ранее сообщил компаниям, что они могут инициировать токсикологическую оценку для получения разрешения. Но представители отрасли утверждают, что этот процесс слишком затяжной, и в ожидании его завершения им придётся внести дорогостоящие изменения в производственные процессы.

"Это поставит европейских производителей в невыгодное положение по сравнению с конкурентами за пределами ЕС", — заявил один из отраслевых лидеров на условиях анонимности.

Хотя одобрение использования гафния на уровне отдельных стран возможно, этот путь также дороже и занимает больше времени, чем разрешение ЕС. По словам Фальчони, отсутствие чёткости в регулировании может также отпугнуть иностранных инвесторов: "Есть компании, готовые перенести производство в Европу, но без уверенности в будущем они, скорее всего, этого не сделают", — отметил он.

nra.lv