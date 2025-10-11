Baltijas balss logotype
Лидер нидерландских правых популистов приостановил предвыборную кампанию из-за угроз

В мире
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: x.com/geertwilderspvv

x.com/geertwilderspvv

ФОТО: пресс-фото

Лидер нидерландских правых популистов Герт Вилдерс в пятницу приостановил свою кампанию перед запланированными на этот месяц выборами, узнав, что предполагаемая атака с использованием дронов на премьер-министра Барта де Вевера могла быть нацелена и на него, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Через несколько часов после отмены запланированных радиодебатов Вилдерс в социальной сети X сообщил, что получил информацию об угрозах от нидерландской службы по борьбе с терроризмом NCTV.

«NCTV не считает, что остались какие-либо "актуальные угрозы", но у меня плохое предчувствие, и потому я временно приостанавливаю все мероприятия моей кампании», – добавил Вилдерс.

Телеканал RTL сообщил, что Вилдерс лично не будет участвовать в теледебатах со своими главными соперниками, запланированных на воскресенье. Ему была предложена возможность участвовать в дебатах из дома, но его партия отклонила это предложение.

Вилдерс ранее неоднократно получал угрозы убийством, в связи с чем с 2004 года находится под постоянной охраной полиции.

Предвыборная кампания перед парламентскими выборами в Нидерландах сейчас в полном разгаре, и возглавляемая Вилдерсом Партия свободы (PVV) лидирует в опросах. PVV надеется повторить успех выборов ноября 2023 года, когда партия стала крупнейшей в парламенте.

Досрочные парламентские выборы назначены на 29 октября после отставки правительства, вызванной выходом PVV из правящей коалиции, состоявшей из четырёх партий.

Власти Бельгии в четверг задержали трёх молодых людей, подозреваемых в планировании террористической атаки с использованием дронов, вдохновлённой джихадизмом. Предполагалось, что к дронам будут прикреплены взрывные устройства.

По словам пресс-секретаря бельгийской прокуратуры, двое из подозреваемых помещены в предварительное заключение и им грозят обвинения, связанные с терроризмом.

Бельгийский телеканал VRT сообщил, что Вилдерс мог быть одним из предполагаемых целей нападения.

Прокуратура отказалась официально назвать цели, однако несколько фламандских СМИ сообщили, что среди них был и премьер-министр Барт де Вевер.

