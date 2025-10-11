Baltijas balss logotype
Макрон вновь назначил Лекорню премьер-министром

В мире
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу вновь назначил Себастьяна Лекорню на пост премьер-министра — через четыре дня после его отставки, пишет LETA со ссылкой на AFP.

И союзники Макрона, и оппозиция надеялись на нового главу правительства, который помог бы преодолеть затянувшийся месяцами кризис, связанный с бюджетом жёсткой экономии. Тем не менее, Макрон вновь выбрал 39-летнего Лекорню.

"Президент Республики назначил Себастьяна Лекорню на должность премьер-министра и поручил ему сформировать правительство", — заявила администрация Елисейского дворца.

Франция погрузилась в политический кризис после того, как Макрон в прошлом году распустил парламент и объявил досрочные выборы в надежде на консолидацию власти. Однако результатом стал лишь более фрагментированный парламент и рост числа мандатов у крайне правых.

Лекорню написал в соцсети X, что принял этот пост "из чувства долга".

"Нам необходимо положить конец политическому кризису", — заявил он.

Он пообещал сделать "всё возможное", чтобы бюджет был принят до конца года, добавив, что восстановление государственных финансов остаётся "приоритетом для нашего будущего".

Повторное назначение Лекорню вызвало возмущение.

Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла назвал это "дурной шуткой" и пообещал немедленно добиваться вотума недоверия новому правительству.

Пресс-секретарь крайне левых заявил, что возвращение Лекорню — это вопиющее проявление неуважения к французскому народу.

Социалисты пообещали сместить правительство Лекорню, если он не согласится отменить пенсионную реформу 2023 года, которая повысила возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

Французский парламент ранее уже дважды отправлял в отставку предшественников Лекорню из-за мер по сокращению государственных расходов.

#франция #макрон
Видео