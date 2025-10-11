Дисквалификация Израиля на песенном конкурсе будет ошибкой, считают австрийцы.

Будущее международного песенного конкурса Евровидение-2026 оказалось под угрозой срыва. Страна-хозяйка - Австрия - может отказаться от проведения шоу из-за возможного исключения Израиля из участия.

Как сообщает OE24, канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что подобное решение противоречит принципам равенства и толерантности, которыми руководствуется конкурс.

"Невозможно, чтобы именно мы, как никто другой, запрещали еврейскому артисту приезжать в Вену" - подчеркнул политик.

Позицию канцлера частично поддержал мэр Вены Михаэль Людвиг. Он считает, что дисквалификация Израиля будет ошибкой, однако подчеркнул, что проведение конкурса важно для города и может принести значительные доходы в бюджет.

Ранее страны Словения, Хорватия, Ирландия и Испания публично призвали Европейский вещательный союз (EBU) исключить Израиль из Евровидения.

Тем временем австрийский вещатель ORF уже подписал соглашение с EBU и взял на себя обязательства провести мероприятие. Если Австрия откажется от конкурса, телекомпании придется выплатить штраф в размере около 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что международный песенный конкурс уже оказался в водовороте политического скандала.