К воюющим государствам иностранные комплектующие текут со всех концов планеты.

Опубликованы первые фотографии обломков украинской ракеты «Фламинго», на них зафиксированы детали китайского производства и двигатель советского или чешского типа.

Отмечается, что ракету сбили российские военные с помощью комплекса «Панцирь». После поражения ракета упала в лесах России.

Указывается, что ракета произведена максимально дешево.

Ранее СМИ сообщали, что у Украины нет финансовых возможностей для производства ракет, в том числе для производства крылатых ракет «Фламинго».

Тем временем, Южная Африка открыла расследование после того, как стало известно, что компоненты местного производства использовались в российских беспилотниках, задействованных в войне против Украины, пишет Bloomberg.

Речь идет о лазерном дальномере, созданном компанией Lightware Optoelectronics Ltd., расположенной вблизи Претории. Устройство, которое обычно применяют в гражданских сферах - от дронов для мониторинга дикой природы до систем управления роботизированной техникой, - было найдено в российском дроне-камикадзе "Гарпия-А1", сообщил специальный посланник Украины по вопросам санкций Владислав Власюк.