Проживший в Литве 7 лет белорус переехал в Польшу. Интернет-портал Devby приводит его рассказ о том, почему он решил покинуть Вильнюс.

"Скорее всего будет хуже"

"Я жил в Литве 7 лет, с 2018 года. Когда-то эта страна была одной из самых быстрорастущих экономик Европы, а сейчас — грустная страна с высокими ценами", - начинает свою историю Александр, бизнес-аналитик, который жил 7 лет в Литве, а в 2025 году переехал в Познань, пишет Otkrito.lv.

"Литва была самой быстрорастущей экономикой Европы с 2016 по 2019 годы, её часто называли «лучшим хабом технологических стартапов» в разных рейтингах. И Вильнюс тогда был очень динамично развивающимся, живым местом. А после ковида всё застыло. Цены как в Копенгагене, но при этом ты не в Копенгагене, непонятно, за что платить. Плюс высокие налоги, инфраструктура не улучшается. Становится скучнее, заведения закрываются, жизнь дорожает".

"Летом 2025 года я открыл отчёт МВФ по Литве за 2024 год. И там чётко написано: пределы роста экономики, которых можно было достичь после ковида, если увеличить объёмы производства, исчерпаны. Дальше рост возможен только если увеличится производительность. То есть наука, технологии, инновации, R&D и так далее".

"А за счёт чего этого добиться? Кто сюда поедет работать? Норвежцы? Вряд ли. Белорусы, россияне, украинцы? Их сейчас, наоборот, выдавливают. Что будет в будущем, мягко говоря, непонятно. Скорее всего будет хуже", - полагает Александр.

«Все ждут войну»

"Из моего окружения за последние полтора года уехали почти все. В основном в Польшу, кто-то в Германию. Из тех, кто остался, настроение «надо уезжать, и как можно скорее». Часть людей — может быть, один или два человека — называют те же причины, что и у меня: в Литве слишком дорого и уныло жить. Многие переживают из-за ситуации с дронами, которые упали в Литве. Сначала их не могли найти, потом говорили, что вроде и не было никаких дронов".

"Для многих такое поведение властей стало сигналом, что они не способны справляться c угрозами. Если два дрона не могут сбить, что что будет, если полетит целый рой? Что делать людям? По Нерису эвакуироваться? Поэтому многие хотят уехать, именно из-за своей безопасности".

"И войну все ждут фоном. Если не полномасштабную, то хотя бы эскалацию или военные провокации", - подводит итог Александр.