Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что британский министр "бредит", после того как она сказала, что Великобритания участвовала в дипломатических усилиях по обеспечению перемирия в Газе. Об этом посол написал в соцсети Х.

Ранее в воскресенье министр образования Великобритании Бриджит Филипсон в эфире Sky News сказала, что британское правительство "сыграло ключевую роль за кулисами в формировании" мирного соглашения.

Однако американский дипломат Майк Гакаби резко прокомментировал видеоинтервью Филипсон. "Уверяю вас, она бредит. Она может поблагодарить Дональда Трампа – просто чтобы расставить все точки над "і"", – написал Гакаби.

Британская министр, среди прочего, заявила, что присутствие Кира Стармера в Египте на церемонии подписания соглашения по Газе в понедельник "демонстрирует ключевую роль, которую мы сыграли".

Она не уточнила, какой именно была роль Великобритании в прекращении огня, которое в значительной степени приписывают Дональду Трампу.