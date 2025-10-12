Конгресс Перу проголосовал за начало начало процедуры импичмента президента страны Дины Болуарте. Экстренное голосование произошло спустя несколько часов после того, как представители всех политических партий в Конгрессе написали ходатайства об отстранении президента.

Как сообщает Reuters, процедура импичмента проходит в несколько этапов, по каждому из которых предстоит процедура голосования. При этом в Конгрессе «доминируют консерваторы», которые ранее поддерживали «крайне непопулярного президента».

В июле этого года Дина Болуарте столкнулась со скандалом, после того как увеличила свою зарплату вдвое — до $10 тыс. в месяц. Это решение обосновывалось тем, что зарплата президента в Перу является одной из самых низких на континенте, уступая только Боливии. Оппозиционные политики при этом заявляли, что новая зарплата президента в 30 раз превышает перуанский МРОТ, а уровень бедности в стране близок к 30%. По состоянию на июль, рейтинг одобрения президента оценивается в 2-4%.

Дина Эрсилия Болуарте Сега́рра (род. 31 мая 1962, Перу) — перуанский юрист и политик. С 7 декабря 2022 года — действующий президент Перу. Она стала первой женщиной на этой должности. С 2021 по 2022 год она занимала пост вице-президента, а также министра развития и социальной интеграции Перу.