Парламентариев латиноамериканской страны заела пролетарская ненависть.
Конгресс Перу проголосовал за начало начало процедуры импичмента президента страны Дины Болуарте. Экстренное голосование произошло спустя несколько часов после того, как представители всех политических партий в Конгрессе написали ходатайства об отстранении президента.
Как сообщает Reuters, процедура импичмента проходит в несколько этапов, по каждому из которых предстоит процедура голосования. При этом в Конгрессе «доминируют консерваторы», которые ранее поддерживали «крайне непопулярного президента».
В июле этого года Дина Болуарте столкнулась со скандалом, после того как увеличила свою зарплату вдвое — до $10 тыс. в месяц. Это решение обосновывалось тем, что зарплата президента в Перу является одной из самых низких на континенте, уступая только Боливии. Оппозиционные политики при этом заявляли, что новая зарплата президента в 30 раз превышает перуанский МРОТ, а уровень бедности в стране близок к 30%. По состоянию на июль, рейтинг одобрения президента оценивается в 2-4%.
Дина Эрсилия Болуарте Сега́рра (род. 31 мая 1962, Перу) — перуанский юрист и политик. С 7 декабря 2022 года — действующий президент Перу. Она стала первой женщиной на этой должности. С 2021 по 2022 год она занимала пост вице-президента, а также министра развития и социальной интеграции Перу.
