Американская разведка помогает Киеву наносить дальние удары по НПЗ и инфраструктуре в глубине России. По словам источников, цель кампании - ослабить экономику России и принудить Владимира Путина к переговорам.

США уже нескольких месяцев оказывают Украине помощь в нанесении дальних ударов по российским энергетическим объектам, сообщила в воскресенье, 12 октября, британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на украинские и американские источники. По словам собеседников издания, это - часть скоординированной кампании, направленной на подрыв российской экономики и принуждение президента РФ Владимира Путина к переговорам.

Разведданные США позволяют Киеву планировать атаки на ключевые энергетические объекты России, включая нефтеперерабатывающие заводы, расположенные далеко за линией фронта, отметили источники.

Неизвестная ранее поддержка со стороны Вашингтона усилилась с середины лета и стала решающей в осуществлении тех ударов, которые не одобряла прежняя администрация Джо Байдена. Удары Украины привели к росту цен на топливо в России, вынудив Москву сократить экспорт дизеля и увеличить импорт горючего.

Изменение позиции Трампа

Передача разведданных, по мнению Financial Times, свидетельствует о том, что президент США Дональд Трамп, разочаровавшись в российском лидере, усилил поддержку Украины. Поворотным моментом стал состоявшийся в июле телефонный разговор между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого Трамп спросил, может ли Украина нанести удар по Москве, если Вашингтон предоставит ей дальнобойное вооружение.

Два осведомленных собеседника Financial Times утверждают, что Трамп выразил поддержку стратегии, призванной "заставить русских почувствовать боль" и вынудить Кремль к переговорам. Белый дом впоследствии заявил, что Трамп "лишь задал вопрос, а не призывал к новым убийствам".

Как США помогают Украине планировать удары Американские разведданные, по словам источников, помогают Украине определять маршруты, высоту, время и параметры миссий, позволяя беспилотникам обходить российские системы противовоздушной обороны.

Три источника, знакомые с операцией, сообщили, что Вашингтон участвует во всех этапах планирования. Один из американских чиновников уточнил, что Украина выбирает цели для ударов, а США предоставляют информацию об их уязвимых местах. Другие источники заявили, что Вашингтон сам определяет приоритеты целей. Один из них назвал украинские беспилотники "инструментом США" для подрыва российской экономики и давления на Путина.

Масштаб ударов по энергосектору РФ и их последствия

Активная поддержка США стала заметна после того, как в августе и сентябре Украина резко нарастила частоту атак по российским нефтяным и газовым объектам. По данным исследовательской группы Energy Aspects, удары повредили как минимум 16 из 38 российских нефтеперерабатывающих заводов, нарушив переработку свыше одного миллиона баррелей в сутки.

На прошлой неделе Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что ее элитное подразделение "Альфа" с помощью дальнобойных беспилотников поразило нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-УНПЗ" в Уфе, примерно в 1400 км от украинской границы. Это стало третьей атакой на энергетические объекты в Башкортостане за месяц.

СБУ сообщила Financial Times, что "дальнобойные удары направлены на уничтожение военного потенциала противника, включая его экономические возможности", добавив, что Киев намерен "расширять масштабы и частоту атак внутри России".

Заявления Киева и Вашингтона На брифинге в Киеве в среду Зеленский отказался комментировать роль США в организации ударов по целям в глубине России. Он лишь отметил, что Украина "работает с американской разведкой прежде всего для защиты", имея в виду поставленные западными партнерами системы ПВО Patriot, NASAMS и IRIS-T.

Зеленский подчеркнул, что успехи Украины в нанесении дальних ударов связаны прежде всего с развитием отечественных технологий. "Наши беспилотники, дроны-ракеты и некоторые ракеты становятся лучше: у них больше функций, растет объем производства", - сказал он.

Украинский лидер уточнил, что удары по территории РФ наносятся силами СБУ и подразделением беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также другими военными и разведывательными структурами. В операциях задействованы дальнобойные беспилотники Fire Point и "Лютый" - иногда до 300 единиц за один налет. Кроме того, применяются украинские ракеты "Нептун" и "Фламинго".

Реакция Белого дома и Кремля

Представитель Белого дома заявил, что "эта война никогда бы не началась при Трампе" и что нынешняя администрация "пытается добиться ее прекращения". В офисе директора национальной разведки и в министерстве обороны США от комментариев отказались. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее в октябре заявил, что "очевидно", что США и НАТО регулярно передают Украине разведданные, включая информацию, необходимую для ударов по российским энергетическим объектам.

Дональд Трамп пока не принял решение о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Он заявил в понедельник, что хочет "лучше понять, как именно они будут использоваться". Зеленский подтвердил, что вариант с Tomahawk рассматривается. "Это могло бы укрепить Украину и отрезвить Россию", - сказал он.

По сведениям Financial Times, вскоре после июльского разговора между Трампом и Зеленским разведданные США начали поступать в Киев с новой степенью детализации, что позволило Украине точнее определять маршруты полетов и расположение российской ПВО.