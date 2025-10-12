Baltijas balss logotype
Трамп и Зеленский созвонились второй раз за два дня 0 372

В мире
Дата публикации: 12.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Трамп и Зеленский созвонились второй раз за два дня
ФОТО: пресс-фото

После второго за два дня разговора с Трампом Зеленский заявил, что передача Киеву ракет Tomahawk может способствовать миру. Президенты, в частности, обсудили усиление украинской ПВО.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели второй телефонный разговор за два дня, сообщил украинский лидер в воскресенье, 12 октября, в своих соцсетях.

Зеленский, как и накануне, назвал разговор с Трампом "очень продуктивным". "Вчера договорились по определенной тематике на сегодняшний день, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись", - написал украинский президент. По его словам, они обсудили с Трампом усиление украинской ПВО.

"Мы видим и слышим, что Россия боится, что американцы могут дать нам "Томагавки". Это сигнал, что именно такое давление может способствовать миру", - добавил Зеленский. По его словам, в ходе беседы они с Трампом также обсудили "много деталей по энергетике". Белый дом на момент публикации новости не комментировал состоявшийся разговор.

Зеленский с Макроном обсудили ситуацию на Запорожской АЭС

В этот же день Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. "Тоже ключевое - это ПВО, наша устойчивость, также дипломатические мероприятия на следующие недели, мы координируем наши позиции. Мы договорились, что наши военные передадут Франции список (украинских. - Ред.) приоритетных потребностей, и мы ускорим поставки", - сообщил Зеленский.

Президенты также обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которую контролирует Россия. "Мы можем, как это уже было десятки раз, отремонтировать линии энергообеспечения станции и обеспечить безопасность станции - и именно украинский контроль, именно наши украинские специалисты являются стопроцентной гарантией безопасности", - написал Зеленский.

По его словам, у России "нет интереса возвращать безопасность" на станции. "Их нужно дожать для этого, и нужна более четкая, честная позиция МАГАТЭ. Россия может и должна прекратить обстрелы, чтобы ремонтные бригады могли работать", - призвал украинский президент.

Макрон, комментируя разговор, подчеркнул, что Франция "осуждает российские удары по критически важной инфраструктуре Украины, которые фактически направлены против гражданского населения накануне зимы".

"Совместно с нашими партнерами мы изучаем возможность оказания необходимой помощи для восстановления и обеспечения безопасности жизненно важных услуг", - написал Макрон.

Накануне Трамп и Зеленский обсудили поставку Tomahawk Украине

В ходе телефонного разговора накануне Трамп и Зеленский обсудили возможные поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk ("Томагавк"), сообщало со ссылкой на два источника американское издание Axios. Зеленский назвал беседу с американским лидером "хорошей" и "очень продуктивной".

Как ранее сообщала газета The Telegraph, Зеленский на закрытой встрече с Трампом кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке просил его передать Tomahawk, дальность которых составляет 1250-2500 км.

Сам Трамп 7 октября заявил, что по поставкам Tomahawk Украине он "почти принял решение, в значительной степени". "Думаю, я хочу знать, что они (украинцы - Ред.) с ними сделают. Куда они их направят? Полагаю, мне придется спросить об этом. Я бы задал определенные вопросы. Я не собираюсь добиваться эскалации этой войны", - добавил он.

США согласовали передачу Киеву разведданных для ударов по энергоструктуре РФ

Газета The Wall Street Journal писала 1 октября, что США согласовали передачу Украине разведданых для нанесения ударов дальнобойными ракетами по объектам энергетической инфраструктуры РФ, расположенным вдали от границы. По данным издания, такой шаг был предпринят на фоне размышлений администрации Трампа о возможности предоставить Украине дальнобойное оружие.

Агентство Reuters назвало поставки Tomahawk Украине маловероятными, поскольку имеющиеся у США запасы этих ракет предназначены в первую очередь для нужд американских ВМС и других целей. Более вероятны поставки ракет с меньшей дальностью, заявили собеседники Reuters. К примеру, ракеты ATACMS, поставленные Украине в 2024 году, могут поражать цели на расстоянии до 300 км.

#дональд трамп #зеленский
Оставить комментарий

Видео