Глава Федеральной разведывательной службы Германии Йегер призывает готовиться к эскалации конфликта с Россией уже сейчас, а не в 2029 году. Кремль хочет прощупать границы Запада, считает он.

К эскалации конфликта с Россией необходимо готовиться уже сейчас, считает руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер (Martin Jäger). "Мы не должны расслабляться, полагая, что возможная российская атака произойдет не раньше 2029 года. Мы уже сегодня находимся под угрозой", - заявил он в понедельник, 13 октября, выступая в Комитете бундестага по контролю за деятельностью спецслужб.

"В лучшем случае в Европе установлен ледяной мир, который в любой момент может перерасти в горячую конфронтацию. Мы должны быть готовы к дальнейшему обострению ситуации", - продолжил Йегер, подчеркнув, что границы между миром и войной все больше стираются. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) предупреждал, что Россия может быть способна нанести удар по территории НАТО к 2029 году.

По мнению Мартина Йегера, Кремль хочет прощупать границы Запада: подорвать НАТО, дестабилизировать европейские демократии, разделить и запугать общества: "Европа должна быть парализована страхом и неспособностью действовать и доведена до самоотрицания". Цель Москвы, считает глава BND, - поставить экономически превосходящую ее Европу в зависимость от себя. Для этого Кремль делает ставку на манипулирование выборами и общественным мнением, пропаганду, провокации, дезинформацию, запугивание, шпионаж, диверсии, нарушения воздушного пространства, заказные убийства и преследование уехавших оппозиционеров, считает Йегер.

Мартин Йегер - бывший посол Германии в Киеве

О возможном назначении на должность главы BND Мартина Йегера стало известно в июне 2025 года. Еженедельник Der Spiegel тогда отмечал, что под его руководством служба получит значительно большее финансирование и будет переориентирована. В сентябре того же года он официально вступил в должность.

Мартин Йегер - 61-летний дипломат, который возглавлял посольство Германии в Украине с 2023 года. До этого он служил послом ФРГ в Багдаде и Кабуле, работал в различных министерствах, а также занимал должность пресс-секретаря Йошки Фишера (Joschka Fischer), когда тот был министром иностранных дел Германии.