Марин Ле Пен: «Роспуск Национального собрания теперь как никогда неизбежен» 0 250

В мире
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Глава Национального фронта не складывает оружия.

Глава Национального фронта не складывает оружия.

Лекорню обещает привести Францию к президентским выборам 2027 года.

Итак, Макрон назначил главой правительства Себастьена Лекорню, ушедшего в отставку четыре дня назад. «Президент предоставил премьер-министру полный карт-бланш», — заявил источник RFI из окружения Макрона, уточнив, что это касается как переговоров по существу с политическими партиями, так и предложений по назначениям глав министерств.

В своем сообщении, опубликованном в X, Лекорню подчеркнул, что «конец политическому кризису и нестабильности» во Франции можно положить «лишь при определенных условиях, извлекая необходимые выводы из последних недель» (Лекорню был впервые назначен премьером 9 сентября).

Перечислил эти «выводы»:

«— Все вопросы, обсуждавшиеся во время консультаций последних дней, будут открыты для парламентских дебатов: депутаты и сенаторы смогут взять на себя ответственность, и дискуссии должны быть доведены до конца;

— восстановление наших государственных финансов остается приоритетом ради нашего будущего и суверенитета: никто не сможет уклониться от этой необходимости;

— все амбиции законны и полезны, но те, кто войдет в состав правительства, должны будут отказаться от президентских притязаний на 2027 год;

— новая команда правительства должна воплощать обновление и разнообразие компетенций».

И пообещал, что «сделает всё, чтобы выполнить эту миссию».

zpop111.jpg

Решение назначить Лекорню подвергла критике оппозиция, что было ожидаемо.

Координатор партии «Непокорная Франция» (LFI) Манюэль Бомпар на платформе X охарактеризовал повторное назначение Лекорню как «еще одно оскорбление французам со стороны безответственного человека, опьяненного властью». «Мы предлагаем уже сегодня депутатам левых сил парламента немедленно подписаться под вотумом недоверия (новому правительству) и новым предложением об отставке президента республики», — призвала в свою очередь глава парламентской фракции LFI Матильд Пано.

Депутаты от «Национального объединения» (RN) «немедленно» выразят недоверие новому правительству, пообещал и глава этой крайне правой партии Жордан Барделла.

«Правительство Лекорню II, назначенное Эмманюэлем Макроном, который как никогда изолирован и оторван от реальности в Елисейском дворце, — это дурной анекдот, демократическое позорище и унижение для французов», — посчитал Барделла.

«Роспуск Национального собрания теперь как никогда неизбежен», — заверила глава фракции RN Марин Ле Пен.

Неудовольствие по поводу переназначения Лекорню было высказано и среди участников сегодняшней трехчасовой встречи в Елисейском дворце.

Марин Тонделье, лидер партии «Европа. Экология—Зелёные», сказала в интервью Franceinfo, что не видит «никаких аргументов для того, чтобы не выразить недоверия» правительству Себастьена Лекорню. «Сам факт его назначения таким образом и то, что это именно он, является последней провокацией в отношении французов», — добавила представительница «зелёных».

