В мире
Дата публикации: 13.10.2025
Deutsche Welle
Освобождение заложников - лишь первый шаг на пути к прочному миру. Многие детали, касающиеся разоружения ХАМАС, управления Газой и полного ухода Израиля, ещё предстоит согласовать. Вот что нам известно.

29 сентября президент США вместе с премьер-министром Израиля объявили о новом плане по урегулированию войны в Газе. "План Трампа из 20 пунктов" был согласован с рядом арабских и мусульманских стран, в частности, с Египтом, Катаром и Турцией.

Непосредственным событием, которое, как сообщается, побудило президента Трампа заставить Израиль прекратить войну в Газе, стало нападение еврейского государства на Доху. Оно нарушило территориальную целостность Катара в неудачной попытке убить переговорщиков от ХАМАС.

Из-за внутриполитических разногласий в ИзраилеТрамп почувствовал себя способным оказать давленин на правительство Биньямина Нетаньяху. С начала второго срока президентства Трампа Израиль достиг своих главных военных целей в Иране, Ливане и Газе.

8 октября президент США объявил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения и подписали первый этап сделки. Вот её главные положения.

Этап 1: Немедленное прекращение огня и гуманитарные акции

План предусматривает немедленное прекращение боевых действий, приостановку всех военных операций и замораживание линии фронта, а также немедленное освобождение всех живых израильских заложников и возвращение останков в течение 72 часов.

Кроме того, план предусматривает освобождение палестинских заключённых в Израиле, в том числе 250 человек, приговорённых к пожизненному заключению, и 1700 человек, арестованных с начала войны.

Этап 2: демилитаризация и меры безопасности

Ожидается, что переговоры по второй фазе начнутся после освобождения заложников. Предлагаемая стратегия включает уничтожение наступательной инфраструктуры, например, туннелей, чтобы нейтрализовать его боевые способности.

В заявлении говорится, что Газа станет "дерадикализованной зоной, свободной от террора и не представляющей угрозы для соседей". В нем также предлагается амнистия членам ХАМАС, которые примут обязательства по мирному сосуществованию. Тем, кто решит покинуть страну, обещают обеспечить безопасный проезд.

Кроме того, временные международные стабилизационные силы, состоящие из американского, арабского и европейского персонала, будут развернуты для обеспечения безопасности и содействия подготовке палестинских полицейских сил с целью обеспечить долгосрочную стабильность и мир.

Этап 3: Управление и восстановление

На третьем этапе планируется создать переходную администрацию во главе с палестинскими технократами и под наблюдением международного органа для управления повседневной жизнью и контроля за восстановлением инфраструктуры.

За распределением гуманитарной помощи будет следить международные организации, такие как ООН и Красный Полумесяц, чтобы обеспечить эффективность поставок и их справедливый характер.

Кроме того, планируется поощрять палестинцев оставаться в Газе, предлагая поддержку тем, кто решил восстановить свои общины.

Стратегия предусматривает признание Палестины в качестве государства, при условии успешного восстановления и проведения необходимых реформ в Палестинской администрации.

Чтобы подготовить почву для долгосрочного мира, между Израилем и палестинцами будет начат диалог с целью создания политической структуры, способствующей мирному сосуществованию и взаимопониманию.

Газой будет управлять технократический, аполитичный палестинский комитет, отвечающий за повседневную работу государственных служб и муниципалитетов.

Этот комитет будет состоять из квалифицированных палестинцев и международных экспертов, а надзор и контроль будет осуществлять новый международный переходный орган "Совет мира". Его возглавит Трамп, в него войдут в том числе бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, о других канидадатах будет объявлено дополнительно.

Хотя план признает палестинское государство как "стремление палестинского народа", в нем не говорится, что Соединенные Штаты признают будущее палестинское государство.

30 сентября Биньямин Нетаньяху исключил такую возможность, заявив, что палестинское государство не будет создано в соответствии с планом Трампа.

#палестина #мирные переговоры #сектор газа
