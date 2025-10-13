Посол Франции в России Николя де Ривьер дал специальное интервью каналу RTVI. Вот избранные фрагменты от дипломата.

О политическом кризисе.

Во Франции нет политического кризиса. Ситуация выглядит как кризис, потому что долгие годы во Франции президент опирался на парламентское большинство и партиям не нужно было создавать коалиции. А теперь нужно. Это нормальная для европейской политики ситуация.

О визах для россиян.

Ранее Франция выдавала россиянам 500 тысяч в год. Сейчас примерно 150 тысяч виз ежегодно. 1500 российских студентов учатся сейчас во Франции. Нужно разделять туризм россиян во Францию и несогласие Франции с Россией по вопросу украинской проблемы.

О российском судне.

Российское судно, которое шло мимо берегов Бретани в открытом море, было остановлено французским флотом совершенно законным образом. Нас обвинили в пиратстве, а это совсем не так: мы просто все проверили и судно пошло дальше.

Об информационных атаках на Францию.

Некоторые атаки и манипуляции коснулись семьи президента (Макрона) и это его ранило, и его жену тоже. Мне не приходят в голову конкретные примеры информационных атак, инициированных Россией, но думаю, за примерами лучше обратиться к французскому президенту.

О гарантиях безопасности для Украины.

Идея заключается в том, чтобы создать для Украины специальные гарантии, механизм солидарности, который позволит Украине обратиться к друзьям в случае агрессии.

О замороженных российских активах.

Они заморожены в Бельгии и у Франции чёткая позиция: мы соблюдаем международное право. Эти деньги не наши, ни о какой конфискации речь не идёт. Эта позиция не изменится. А вот использование проценты от этих средств, чтобы финансировать помощь Украине, не противоречит международному праву и не является конфискацией. Деньги вернут собственнику, когда придет время.

О закупках Францией российских углеводородов.

Поиск альтернативных источников энергии занимает время. Что касается импорта СПГ, Франция имеет порты и инфраструктуру для его импорта. Газ поступает во Францию, но он не для Франции, им пользуются другие европейские страны, но я не буду их называть. Получается оптическая иллюзия. Франция не покупает российский СПГ, это транзит.

Об аресте Дурова и цензуре.

Франция не цензурирует Телеграм. Орден на поест был выдан независимым судьей. Павел Дуров имеет французское гражданство. Он имеет дело с нормальной гражданской процедурой. Я доверяю французскому суду. Свобода прессы у нас полностью поддерживается.

О поездках по России.

Я приехал в конце марта и смог провести 4-5 дней в Санкт-Петербурге, где никогда не был. В сентябре я побывал в Екатеринбурге. Меня очень впечатлил Ельцин-центр. Они там делают замечательную работу. На прошлой неделе я был в Туле, Ясной Поляне и Крапивне. Было интересно посетить музей Льва Толстого и вспомнить, что Толстой тоже был другом Франции. Он прекрасно владел французским языком. Существуют даже аудиозаписи, где он говорит по-французски. Его очень любили во Франции, он был защитником свободы. Когда он умер, французский парламент принял резолюцию, прославляющую Толстого. Он даже пожил несколько месяцев во Франции на Лазурном берегу. Там есть его памятник в городе Йер.

О русском языке.

Я начал его учить. Занимаюсь два раза в неделю. Есть маленький прогресс, но пока не могу дать интервью на русском.