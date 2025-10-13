В секторе Газа освобождены израильские заложники, проведшие в плену у террористов ХАМАС 737 дней. Их освобождение стало частью реализации мирного плана президента США Дональда Трампа.

13 октября в Египте пройдет международный "саммит мира". На встрече планируется подписать "соглашение об окончании войны в Газе".

Сама группировка ХАМАС не будет участвовать в подписании соглашения в Шарм-эш-Шейхе. "На церемонии будут присутствовать только посредники, а также американские и израильские официальные лица", - сказал ранее представитель боевиков.

Сопредседателями встречи будут президенты США и Египта Дональд Трамп и Абдель Фаттах ас-Сиси. Всего в саммите будут участвовать около 20 мировых лидеров. В их числе премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz).

Трамп предложил президенту Израиля помиловать Нетаньяху

"У меня есть идея. Господин президент, почему бы вам не помиловать его (премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. - Ред.)? Помилуйте его, давайте!" - обратился президент США к президенту Израиля Ицхаку Герцогу, выступая в израильском кнессете.

В июне 2025 года Трамп уже предлагал закрыть дело о коррупции, возбужденное против Нетаньяху, поскольку тот много сделал для израильского государства. Израильского премьера обвиняют на его родине сразу по трем делам - о коррупции, мошенничестве и злоупотреблениях. Среди прочего речь идет о том, что он получал ценные подарки от друзей-миллиардеров, а также якобы добивался регуляторных поблажек для медиамагнатов в обмен на благоприятное освещение его деятельности. Нетаньяху отрицает вину и называет преследование "абсурдом" и "охотой на ведьм".

Трамп объявил Израиль победителем

Президент США Дональд Трамп в своей речи перед кнессетом объявил, что Израиль "добился всего, чего можно было добиться оружием". Он указал, что мирное соглашение по Газе положило начало "историческому рассвету" в регионе Ближнего Востока. Глава Белого дома назвал сделку между Израилем и ХАМАС "невероятным триумфом" для Израиля и всего мира.

Трамп стал первым с 2008 года действующим американским президентом после Джорджа Буша, который выступает в кнессете.

Освобожденные Израилем палестинские заключенные вернулись в Рамаллах и Газу

Группа палестинцев, освобожденных Израилем в рамках договоренностей с ХАМАС из заключения в тюрьме "Офер", прибыла в город Рамаллах, находящийся в центральной части Западного берега реки Иордан, сообщает издание Al Jazeera.

Кроме того, еще одна группа бывших заключенных направилась не в Рамаллах, а в сектор Газа. Этих людей доставили на 38 автобусах, сообщает The Guardian.

Израиль в рамках сделки отпустит на свободу около 250 палестинцев, отбывающих пожизненные сроки, и примерно 1700 других заключенных, арестованных с 7 октября 2023 года.