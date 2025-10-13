Baltijas balss logotype
Трамп снова заявил о победе США в обеих мировых войнах

В мире
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трамп снова заявил о победе США в обеих мировых войнах
ФОТО: Global Look Press

Трамп: США решительно выиграли в Первой и Второй мировых войнах.

Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском Кнессете, вновь заявил, что Соединенные Штаты выиграли в Первой и Второй мировых войнах. Его выступление транслирует Белый дом.

«Как вы знаете, мы решительно выиграли Первую мировую войну. Мы решительно выиграли Вторую мировую... И все, что было между ними и до них, мы выиграли все», — сказал американский лидер.

Также глава Белого дома отметил, что в какой-то момент страна утратила решимость в военной политике. «А потом кому-то пришла блестящая идея изменить слово "война" на "оборону", и вместе с этим изменилось мышление: мы стали воевать слишком политкорректно», — добавил он.

Так Трамп прокомментировал свое решение переименовать американское Министерство обороны в Министерство войны. «Это то, что мы долго обсуждали. Это намного более подходящее название. Оно отправляет сигнал победы и силы», — написал он.

#сша
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • 13-го октября

    такой он смешной, как бидон ))))

    7
    0
  • П
    Процион
    13-го октября

    Прокомментируй лучше, американский придурок, победу здравого смысла над антироссийским идиотизмом.

    13
    0

