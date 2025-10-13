Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском Кнессете, вновь заявил, что Соединенные Штаты выиграли в Первой и Второй мировых войнах. Его выступление транслирует Белый дом.

«Как вы знаете, мы решительно выиграли Первую мировую войну. Мы решительно выиграли Вторую мировую... И все, что было между ними и до них, мы выиграли все», — сказал американский лидер.

Также глава Белого дома отметил, что в какой-то момент страна утратила решимость в военной политике. «А потом кому-то пришла блестящая идея изменить слово "война" на "оборону", и вместе с этим изменилось мышление: мы стали воевать слишком политкорректно», — добавил он.

Так Трамп прокомментировал свое решение переименовать американское Министерство обороны в Министерство войны. «Это то, что мы долго обсуждали. Это намного более подходящее название. Оно отправляет сигнал победы и силы», — написал он.