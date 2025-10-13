Baltijas balss logotype
Трамп удивился после встречи Путина с его спецпосланником

В мире
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трамп удивился после встречи Путина с его спецпосланником
ФОТО: Global Look Press

Трамп удивился продолжительности разговора Путина со спецпосланником Уиткоффом.

Американский лидер Дональд Трамп удивился продолжительности разговора между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом во время его визита в Москву. Об этом он рассказал в ходе своего выступления в Кнессете, трансляция доступна на сайте Белого дома США.

Трамп, отправляя Уиткоффа в Москву, думал, что разговор с российским лидером займет 15-20 минут. Он рассказал, что звонил своему спецпосланнику через час после начала встречи, потом через три и через четыре часа. Все это время Уиткофф говорил с Путиным.

«Его встреча с Путиным длилась 5 часов. Я спросил: "Что, черт возьми, вы обсуждали целых 5 часов?". Он ответил, что они говорили об интересных вещах... Но это талант», — сказал глава Белого дома.

#путин
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    13-го октября

    Читаю перлы этого человека и удивляюсь вот, например, нас на работе каждые 2 года проверят по части здоровья, врач- психопат тоже один из проверяющих, а этого человека проверяют? Судя по ерести, нет.. нет, конечно как актёр- комео в фильме Один дома-2 он был супер, но не далее.

    9
    1

