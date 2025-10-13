Baltijas balss logotype
В Брюсселе - выставка, посвящённая советской воровской культуре и языку татуировок 0 575

В мире
Дата публикации: 13.10.2025
Euronews
Изображение к статье: В Брюсселе - выставка, посвящённая советской воровской культуре и языку татуировок

Бельгийский художник и режиссёр Николя Виерс, основатель Balkan Trafik, погружает зрителей в тайную вселенную “воров в законе”. Их татуировки - живые архивы, хранящие воспоминания об исчезающем мире воровского братства, которое некогда было параллельной властью в ГУЛАГах сталинской эпохи.

“В окружении преступников” - так называется фотовыставка, проходящая с 9 октября по 9 ноября 2025 года в Брюсселе.

Бельгийский художник и режиссёр Николя Виерс, основатель Balkan Trafik, погружает посетителей в тайную вселенную “воров в законе”, которые когда-то были сердцем преступного мира советского и постсоветского периода. Истории, написанные на их татуированных телах, приоткрывают завесу над теми, кто жил и живёт на задворках общества, задаваясь вопросами о преступности, стигматизации и эмпатии.

Николя Виерс разработал проект в Молдавии, завязав связи в сообществе воров Кишинева и Тирасполя. Их татуировки - символы принадлежности, ранга и истории - живые архивы, хранящие воспоминания об исчезающем мире. Братство "воров в законе" некогда было параллельной властью в ГУЛАГах сталинской эпохи.

На выставке представлены 140 черно-белых фотографий с подписями, подробно описывающими героев и украшающие их тела символы, а также 10 видеоинтервью с субтитрами и 10 нарисованных портретов Юрия Палькова, дополняющих визуальный нарратив.

Социальное, художественное и этическое исследование “В окружении преступников” - больше, чем документальный фильм: это приглашение переосмыслить представления о преступности, социальной изоляции и справедливости. Вирс призывает посетителей не обращать внимания на стереотипы, учитывая размытую грань между маргинализированными бывшими заключенными и влиятельными “респектабельными” преступниками, находящимися в центре общества. Проект задается вопросом: кто сегодня “настоящие” преступники - те, кто живет на окраине, или те, кто занимает привилегированное положение и избегает наказания?

Судя по их отзывам о прошлом, они действительно жили в параллельном мире, со своим кодексом, правилами и собственной манерой говорить. У них очень специфический сленг. Поэтому вернуться в общество им невероятно сложно: они не понимают мира за пределами своего пузыря. Когда я встречал их на улице или в их жилищах, было ясно, как трудно им продолжать нормальную жизнь.

Оставить комментарий

